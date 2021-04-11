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    • Ekonomi
    • 11.04.2021 14:54
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    • 11.04.2021 14:55
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    Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kala ? ? Sorularının yanıtı merakla araştırılır oldu. İster kurumsal olarak çalışanlarına isterse de bireysel olarak sevdiklerine ya da ihtiyaç sahiplerine vermek isteyenler için iki farklı alternatif ile hediye kartlarını satışa sunan A101 marketler, bu sayede herkesin ihtiyaçlarını almasını sağlıyor. Sanal kart ve hediye kartı olarak iki seçenek sunan A101 Ramazan hediye kartı hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.

    takvim.com.tr
    A101 Ramazan hediye kartı nereden alınır 2021?

    A101 Ramazan hediye kartı nereden alınır 2021? A101 sanal kart nasıl kullanılır? Sorularının yanıtları merakla arama motorları üzerinden sorgulanıyor. 2021 Ramazan ayında "Hediye Kartı" ve "Sanal Kart" alternatiflerini sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan A101'de bu kartların nasıl kullanıldığı merak konusu oldu. İşte çalışanlarına, sevdiklerine, ihtiyaç sahiplerine almak isteyenlerin merak ettiği bilgiler…

    A101 SANAL KART NEDİR?

    Kullanışlı olması ve kolay erişim imkanı sunmasının yanı sıra yenilikçi bir yardım alternatifi olarak lanse edilen Hediye Kartları ve SMS ile telefona yönlendirilebilen Sanal Kartlar A101 marketlerinden temin edebilecek ve ihtiyaç sahiplerine gönderilebilecek.

    A101 HEDİYE KARTI NE KADAR?

    50, 100, 150 ve 200 TL olarak doldurulabilen Hediye Kartları ve Sanal Kartlar a101.com.tr haricinde tüm A101 marketlerinde kullanılabilecek. A101'in çok çeşitli ürün yelpazesinden istediği ürünü seçip satın alabilen müşteriler, Hediye Kartlarının ve Sanal Kartların içine yüklenen bedelleri tek seferde kullanabildiği gibi parça parça olarak da harcayabilecek. Pandemi sebebiyle temassız işlemlerin önemsendiği bu dönemde Sanal Kartlar, fiilen temasta bulunmak istemeyenler için hijyenik bir seçenek olarak tercih edilebilecek.

        NE KADAR SÜREYLE KULLANILABİLİR?

        A101 aracılığıyla sevdiklerini ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için Hediye Kartı veya Sanal Kart almak isteyenler ödemeyi nakit, kredi kartı, fastPay ve BKM Express ile yapabiliyor. Tüm A101 marketlerinde geçerli olan Sanal Kart alındığında, kartın hediye edileceği kişinin telefon numarasına SMS ile kart numarası ve pin kodu gönderiliyor. Sanal Kartlar bu numara ve pin kodu ile 2 yıl süreyle kullanılabiliyor.

        ÇALIŞANLARA MOTİVASYON

        Bireysel olarak yardım sağlamanın dışında kurum motivasyonunu sağlayarak, çalışan aidiyetini arttırmak isteyen kurumlar; çalışanlarına, bayiilerine, müşterilerine ya da ihtiyaç sahiplerine "Hediye Kartı" ve "Sanal Kart" alternatiflerinden biriyle destek olabilirler. Kurumlara sunulan yenilikçi çözüm alternatifleri de bireysel Hediye Kartları ya da Sanal Kartlar ile aynı kullanım şartlarına sahip.
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        Haberler Ekonomi A101 Ramazan hediye kartı nereden alınır 2021? A101 sanal kart nasıl kullanılır?