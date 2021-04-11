A101 Ramazan hediye kartı nereden alınır 2021? A101 sanal kart nasıl kullanılır? Sorularının yanıtları merakla arama motorları üzerinden sorgulanıyor. 2021 Ramazan ayında "Hediye Kartı" ve "Sanal Kart" alternatiflerini sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan A101'de bu kartların nasıl kullanıldığı merak konusu oldu. İşte çalışanlarına, sevdiklerine, ihtiyaç sahiplerine almak isteyenlerin merak ettiği bilgiler…
A101 SANAL KART NEDİR?
Kullanışlı olması ve kolay erişim imkanı sunmasının yanı sıra yenilikçi bir yardım alternatifi olarak lanse edilen Hediye Kartları ve SMS ile telefona yönlendirilebilen Sanal Kartlar A101 marketlerinden temin edebilecek ve ihtiyaç sahiplerine gönderilebilecek.
A101 HEDİYE KARTI NE KADAR?
50, 100, 150 ve 200 TL olarak doldurulabilen Hediye Kartları ve Sanal Kartlar a101.com.tr haricinde tüm A101 marketlerinde kullanılabilecek. A101'in çok çeşitli ürün yelpazesinden istediği ürünü seçip satın alabilen müşteriler, Hediye Kartlarının ve Sanal Kartların içine yüklenen bedelleri tek seferde kullanabildiği gibi parça parça olarak da harcayabilecek. Pandemi sebebiyle temassız işlemlerin önemsendiği bu dönemde Sanal Kartlar, fiilen temasta bulunmak istemeyenler için hijyenik bir seçenek olarak tercih edilebilecek.