NE KADAR SÜREYLE KULLANILABİLİR?

A101 aracılığıyla sevdiklerini ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için Hediye Kartı veya Sanal Kart almak isteyenler ödemeyi nakit, kredi kartı, fastPay ve BKM Express ile yapabiliyor. Tüm A101 marketlerinde geçerli olan Sanal Kart alındığında, kartın hediye edileceği kişinin telefon numarasına SMS ile kart numarası ve pin kodu gönderiliyor. Sanal Kartlar bu numara ve pin kodu ile 2 yıl süreyle kullanılabiliyor.

ÇALIŞANLARA MOTİVASYON

Bireysel olarak yardım sağlamanın dışında kurum motivasyonunu sağlayarak, çalışan aidiyetini arttırmak isteyen kurumlar; çalışanlarına, bayiilerine, müşterilerine ya da ihtiyaç sahiplerine "Hediye Kartı" ve "Sanal Kart" alternatiflerinden biriyle destek olabilirler. Kurumlara sunulan yenilikçi çözüm alternatifleri de bireysel Hediye Kartları ya da Sanal Kartlar ile aynı kullanım şartlarına sahip.