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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 16:09
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    • 05.04.2021 16:15
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    Ve netleşti: Milyonlarca memur ve ye zam! İlk 3 aylık verilerine göre memur enflasyon zammı ne kadar oldu?

    3 aylık rakamları: müjdesi! Milyonlarca çalışan ve nin gözü rakamlarındaydı. Mart ayı enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından açıklandı. Memur ile emekliler için maaş zammı da arttı. 3 aylık oranlarla birlikte emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam farkı da oluştu. Peki, ? , ilk 3 aylık enflasyon verisi ne kadar? İşte 3 aylık !

    takvim.com.tr
    Ve netleşti: Milyonlarca memur ve emekliye zam!

    3 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından takip ediliyor. TEFE TÜFE memur ve emekli için enflasyon zammı farkı müjdesi heyecanla bekleniyordu. 5 Nisan'da açıklanan TÜİK Mart ayı zam oranları ile birlikte memur emekli maaş zam farkı de netleşmiş oldu. TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması ile memurlar için enflasyon farkının arttığı görüldü. Peki, Memur maaşlarına enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de yüzde 1,08 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 16,19 oldu. TÜFE'de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

    İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon zammı da belli oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

    MEMUR ENFLASYON FARKI OLUŞTU

    Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

    Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu.

    İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.

        2020 YILINDA MEMURLAR YÜZDE KAÇ ENFLASYON FARKI ZAMMI ALMIŞTI?

        2020 yılında emekli ve memur maaşlarına birinci 6 aylık dönemde yüzde 1.75 oranında ve ikinci 6 aylık dönemde ise yüzde 4,36 oranında enflasyon farkı zammı uygulandı.

        TÜFE VE TEFE NEDİR?

        TÜFE (Tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir. , Karşılaştırılan dönemler arasındaki toplam ya da fark, belirli bir gelire sahip olan bireyin satın alma gücünün azalıp azalmadığını gösterecektir.

        Toptan Eşya Fiyat Endeksi'nin kısaltılışı olan TEFE Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) hesaplanmaktadır. Toptan Eşya Fiyat Endeksi. Değişimi aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır. 2005 yılından itibaren Devlet İstatistik Enstitüsü DİE, Toptan Eşya Fiyat Endeksi'nin yerine Üretici Fiyat endeksi TÜFE'yi kullanmaya başlamıştır.



        TÜFE VE TEFE NASIL HESAPLANIR?

        TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları, ülke genelindeki tüketim mallarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden ender tüketilen mallara ve sosyal harcamalara kadar her şeş TÜFE kapsamında değerlendiriliyor. Hesaplama yapmak için ise belli bir dönemin baz alınması gerekmektedir. TÜFE hesaplamalarında istatistik verilerinden yararlanılır.

        TEFE hesaplamalarında ise ekonomik çalışma alanları ve sanayi kolların olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. TEFE'de ürün rafa gelmeden önceki fiyatı hesaplanmaktadır. TEFE'deki artışlar kısa bir süre sonra TÜFE'de de artışları meydana getirmektedir.
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