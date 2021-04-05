2021 Mart ayı enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Mart ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son gelişmeler...
MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2021
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,87 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aylık en az artış gösteren grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,54 ile ev eşyası ve %0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%3,70 ile sağlık, %2,77 ile eğitim ve %2,60 ile lokanta ve oteller oldu.