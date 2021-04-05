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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 09:07
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    • 05.04.2021 10:16
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    ? Nisan ayı TEFE TÜFE hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    Sabah saatlerinden itibaren özellikle Nisan ayı ve Mart ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren TÜİK'ten yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, ? Nisan ayı TEFE TÜFE hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

    Kira artış oranı ne kadar oldu?

    Kira artış oranı sabah saatlerinden itibaren kiracı ve ev sahipleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla kira artış oranı da belli oldu. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE kira zammı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

    1.000 lira kirayla örnek hesaplama

    Nisan ayı kira artış oranı: %13,18

    Ne kadar zam yapılacak? 131,80 TL

    Zamlı tutarla kira artış oranı: 1.131,80 TL

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

    Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA

    Konut Kirası: 1.000 Lira

    TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 12.81

    Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 TL

    Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL

        ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

        ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

        Konut Kirası: 1.000 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

        Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

        ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLMUŞTU?

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı.

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Kira artış oranı ne kadar oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE kira zammı hesaplama işlemi nasıl yapılır?