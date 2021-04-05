Kira artış oranı sabah saatlerinden itibaren kiracı ve ev sahipleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla kira artış oranı da belli oldu. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE kira zammı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

1.000 lira kirayla örnek hesaplama

Nisan ayı kira artış oranı: %13,18

Ne kadar zam yapılacak? 131,80 TL

Zamlı tutarla kira artış oranı: 1.131,80 TL