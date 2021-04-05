Kira artış oranı sabah saatlerinden itibaren kiracı ve ev sahipleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla kira artış oranı da belli oldu. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE kira zammı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
1.000 lira kirayla örnek hesaplama
Nisan ayı kira artış oranı: %13,18
Ne kadar zam yapılacak? 131,80 TL
Zamlı tutarla kira artış oranı: 1.131,80 TL
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 12.81
Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 TL
Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL