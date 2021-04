"FİRMALAR KRİTİK BÖLGELERE ÜS KURARLAR"

Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye hamlesinin gelecek dönemde devam edeceğine inanan teknoloji editörü Hakkı Alkan, coğrafi konumun önemini Süveyş Kanalı'nda kara oturan gemi örneğinden yola çıkarak şöyle anlattı:

"Süveyş Kanalı'nda "The Ever Given" gemisi karaya oturdu, dünyada ticari faaliyetler aksadı. Bu durum bizim ülkemizin coğrafyasının ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Firmalar da böyle zorluk yaşamamak için kritik öneme sahip ülkelere üretim üssü kuruyorlar. Türkiye bu ülkelerden birisi. Jeopolitik olarak avantajlı konumda olduğumuz için yatırımcıların gözü Türkiye'de. Geminin karaya oturması olayında coğrafyanın önemini görmüş olduk"

TEŞVİKLER YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Yatırımcıların Türkiye'ye gelmesindeki sebeplerden biri olarak teşviklere dikkati çeken Alkan, "Yatırım yapmak isteyen firmalara başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere inanılmaz bir destek var. Arazi, vergi, çalışan, maaş desteği gibi geniş kapsamlı bir destek veriliyor. Türkiye'deki işçiliğin bilgi birikimi de yüksek. Bu tip avantajlar teknoloji devi firmalara ekonomik olarak da Türkiye'nin yatırım için cazip bir yer olması açısından motivasyon sağlıyor" diyor.

Cep telefonu kullanımı artarak devam ediyor. Türkiye'de ayda yaklaşık 1 milyon telefon satıldığını söyleyen Alkan, "Bu rakam çok ciddi boyutta. Fiyatları düşük olan -giriş seviyesindeki telefonlar- burada üretilirse fiyat avantajı elde edilecek. Lojistik ve gümrük maliyetleri ortadan kalkmış olacak. Örnek verecek olursak, Türkiye'de üretilen otomobillere bakıldığında satışları çok yüksek. Bunun nedeni fiyat avantajı. Fabrika kuran firmalar zirveyi aldı, kurmayanların satışları azaldı. Benzeri bir sonuç akıllı telefon sektöründe de yaşanabilir" açıklamasını yaptı.

Yan sanayi üretiminde Türkiye'nin özellikle otomobil sektöründe çok geniş bir pazara sahip olduğunu söyleyen Hakkı Alkan, benzer bir durumun cep telefonları için de görülebileceğini belirtti.