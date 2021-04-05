Teknolojinin merkezinde yer alan akıllı telefon sektöründe firmalar arasında ciddi rekabet yaşanıyor. Gün geçtikçe yeni bir telefon modeli çıkıyor, özellikleriyle kendine hayran bırakıyor.
Akıllı telefon üreten firmalar yatırımlarını artırıyor. Pazar hareketliliğinin yüksek, teknoloji ilgisinin fazla ve coğrafi konumunun avantajlı olduğu ülkeler, üreticiler için cazibe merkezi haline geliyor.
Türkiye de bu merkezlerden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği Türkiye, Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktasında dikkati çekiyor. TRT Haber'de yer alan haberin detayları şöyle:
30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HAMLESİ
Geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Çin merkezli Xiaomi, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip fabrikasının açılışını İstanbul'da yaptı.
Dünyada üretim yapacağı 4'üncü yer olarak Türkiye'yi seçen teknoloji devi, 30 milyon dolarlık yatırımla 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak.
"Batının doğuya ve doğunun batıya açıldığı kapısı" olarak nitelendirilen Türkiye, yatırımcılar için tüketiciye hızlı ulaşım imkanı sağlıyor. Birçok sektörde olduğunu gibi mobil araçlar alanında da gelecek dönemler için adından söz ettirmeye hazırlanan Türkiye, dinamik nüfusu, nitelikli iş gücü ve geniş pazarlarıyla aranan yatırım ortamını sunuyor.
TÜRKİYE, TEKNOLOJİ DEVLERİNİN RADARINDA
Bir başka Çinli dev akıllı telefon üreticisi OPPO da Türkiye'yi yatırım radarına aldı. İstanbul'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başlayan teknoloji devi, 1000 kişiyi istihdam ederek CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) üretim yapacak.
Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye ilgisinin her geçen gün artmasıyla bu alandaki ekosistemin hareketlilik kazanması bekleniyor.
Teknoloji devlerinin Türkiye'ye yatırım hamlelerini değerlendiren sektör temsilcileri ve alanında uzman isimler, gelecek dönemde bu adımların artacağı görüşünde. Avrupa, Afrika ve Asya'nın merkezinde yer alan Türkiye'nin coğrafi konumuyla bölgede ciddi bir pazar oluşturacağı düşünülüyor.
TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLABİLİR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, yatırımlarla Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda ilerlediğini söyledi.
TRT Haber'e açıklama yapan Şahin, "Afrika'dan Avrupa'ya, Kafkasya'ya kadar uzanan bir bölgeden söz ediyoruz. Türkiye burada önemli bir merkez olabilir. Hızlı altyapı, girişimcilik, pratiklik özelliklerimizi kullanarak çabuk bir aksiyon alındı" diyor.
Şahin sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye büyük bir pazar. 10 milyonu aşkın telefon satılan bir yer haline geldi. Son yıllarda yeni firmaların rekabet içine girmesiyle Türkiye'ye yatırımlar başladı. İthalatın fazla olmasıyla Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tedbir aldı ve teknoloji firmalarının ülkemize yatırımları onların lehine oldu.
Bu yatırımlarla Türkiye'de istihdam hareketi de oluşacak. Firmaların burada fabrika kurması ekonomik kalkınmanın yanında istihdam çeşitliliğinde de artışa neden olacak"