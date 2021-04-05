30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HAMLESİ

Geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Çin merkezli Xiaomi, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip fabrikasının açılışını İstanbul'da yaptı.

Dünyada üretim yapacağı 4'üncü yer olarak Türkiye'yi seçen teknoloji devi, 30 milyon dolarlık yatırımla 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

"Batının doğuya ve doğunun batıya açıldığı kapısı" olarak nitelendirilen Türkiye, yatırımcılar için tüketiciye hızlı ulaşım imkanı sağlıyor. Birçok sektörde olduğunu gibi mobil araçlar alanında da gelecek dönemler için adından söz ettirmeye hazırlanan Türkiye, dinamik nüfusu, nitelikli iş gücü ve geniş pazarlarıyla aranan yatırım ortamını sunuyor.

TÜRKİYE, TEKNOLOJİ DEVLERİNİN RADARINDA

Bir başka Çinli dev akıllı telefon üreticisi OPPO da Türkiye'yi yatırım radarına aldı. İstanbul'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başlayan teknoloji devi, 1000 kişiyi istihdam ederek CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) üretim yapacak.

Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye ilgisinin her geçen gün artmasıyla bu alandaki ekosistemin hareketlilik kazanması bekleniyor.

Teknoloji devlerinin Türkiye'ye yatırım hamlelerini değerlendiren sektör temsilcileri ve alanında uzman isimler, gelecek dönemde bu adımların artacağı görüşünde. Avrupa, Afrika ve Asya'nın merkezinde yer alan Türkiye'nin coğrafi konumuyla bölgede ciddi bir pazar oluşturacağı düşünülüyor.