"REDMİ 9C MODELİMİZİ BU FABRİKADA ÜRETECEĞİZ"

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang ise Türkiye'de lokal bir partner haline gelerek kendileri için kilit görevi gören bu pazarda üretime başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Chang, "Bu ülkede katma değer yaratarak istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok gururluyuz. Hedefimiz, bu yıl için beyaz ve mavi yaka olarak 2 bin kişiye iş alanı yaratmak ve 5 milyon adet akıllı telefon üretmek. İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için Mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürecin başından beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde 2019 yılından beri bizi Türkiye'nin en sevilen telefon markalarından biri haline getiren kullanıcılarımıza da teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"BU FABRİKAYLA İLK YIL YARATILACAK 200 MİLYON DOLARLIK KATMA DEĞERİ HER YIL ARTIRACAĞIZ"

Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue ise Xiaomi ile atıl durumda olan bu fabrikayı yeniden inşa ederek son teknoloji üretim hatları inşa ettiklerini belirterek, "Bu tesisi, Xiaomi akıllı telefonları için bölgesel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Yıllara dayanan küresel uzmanlığımız neticesinde Türkiye'de de büyük işler başaracağımıza inanıyoruz. Başta personelimize yönelik eğitimlerimiz olmak üzere verdiğimiz hizmeti daha kaliteli hale getirmek için her gün daha fazla çabalıyoruz. Bu fabrikayla ilk yıl yaratılacak 200 milyon dolarlık katma değeri her yıl artıracağız. Türkiye'nin lider telefon markası olarak Xiaomi'nin Türkiye yolculuğu hız kesmeden yeni yatırımlarla devam edecek." ifadelerini kullandı.