Gün geçtikçe kripto paralara yönelik talepler artmaya devam ediyor. Son günlerde kripto para piyasalarının parlayan yıldızı 'BitTorrent (BTT)' oldu. Geçtiğimiz günlerde yüzde 33 değer kazanarak tarihin en yüksek değerini gören kripto para birimi, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar, " BitTorentCoin (BTT) nedir, nasıl alınır?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte detaylar...
BİTTORENT TOKEN NEDİR?
BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur.Esasen Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı.Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü."
BTT COİN HAKKINDA BİLGİLER
BTT'nin ilk büyük uygulaması, BitTorrent'teki dosya paylaşım sürecini kullanıcılar için daha verimli hale getirmek..
BitTorrent'te bir dosya paylaşmak, her biri belirli bir dosyanın küçük parçalarını birbirinden indiren birkaç farklı peers yani eşler içerir. Dosyanın tam kopyası olan kullanıcılar ise seeds yani tohum olarak adlandırılır.
Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.