BTT COİN HAKKINDA BİLGİLER

BTT'nin ilk büyük uygulaması, BitTorrent'teki dosya paylaşım sürecini kullanıcılar için daha verimli hale getirmek..

BitTorrent'te bir dosya paylaşmak, her biri belirli bir dosyanın küçük parçalarını birbirinden indiren birkaç farklı peers yani eşler içerir. Dosyanın tam kopyası olan kullanıcılar ise seeds yani tohum olarak adlandırılır.

Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.