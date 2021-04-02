SON DAKİKA: Spekülatif saldırıya topyekün cevap: 6 günde 10 milyar dolar satıldı





Sabah'ta yer alan habere göre, Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 19 Mart'ta 255 milyar 703 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Mart itibarıyla 10 milyar 494 milyon dolar azalarak 245 milyar 209 milyon dolara geriledi.