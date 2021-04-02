SON DAKİKA: Spekülatif saldırıya topyekün cevap: 6 günde 10 milyar dolar satıldı

Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kurda yaşanan spekülatif artışa yerli yatırımcı rekor satışla karşılık verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "döviz ve altınınızı finansal sisteme sokun" çağrısı öncesinde harekete geçen yerliler 6 işlem gününde 10.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 19 Mart'ta 255 milyar 703 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Mart itibarıyla 10 milyar 494 milyon dolar azalarak 245 milyar 209 milyon dolara geriledi.
Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 8 milyar 58 milyon dolar, şirketlerin hesapları ise 2.4 milyar dolar azaldı.