

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,095 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,492 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.0'ini Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolar artışla 170 milyar dolara yükseldi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"İkinci çeyrekte özel müşterilerine Bitcoin ve kripto para hizmeti sunacağını belirten Goldman Sachs'ın Küresel Dijital Varlıklar Başkanı Mary Rich, 'Bu ekosistemin henüz başlangıç aşamalarındayız' açıklamalarında bulundu.