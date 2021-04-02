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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 07:19
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    • 02.04.2021 07:19
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    ? Tarih belli oldu! Mart ayı işsizlik maaşları ne zaman yatacak?

    Yeni ayın ilk günleriyle birlikte kısa çalışma ve ödemelerinin yapılacağı tarih araştırılıyor. Mart ayına ilişkin ödeme tarihlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Böylece ödeme alan vatandaşların merak ettiği soru yanıt bulmuş oldu. Peki, ? Mart ayı işsizlik maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilen cevaplar...

    İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak?

    İşsizlik maaşı ödemesi alan vatandaşlar yeni ayın gelmesiyle ödemelerin yapılacağı tarih hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

    İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU

        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

        İşsizlik Ödeneği
        Genel Sağlık Sigortası Primleri
        Yeni bir iş bulma
        Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

        süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

            İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI

            Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
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            Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı yattı mı? Tarih belli oldu! Mart ayı işsizlik maaşları ne zaman yatacak?