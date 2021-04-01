Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TİM Başkanı İsmail Gülle, mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Aylık ihracat rakamları bakımından çok yeni bir rakam elde ettiklerini belirten Bakan Pekcan, "Geçen yılın mart ayına göre yüzde 42 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştık. Bu rakam tüm zamanların en büyük ihracat rakamıdır" dedi.