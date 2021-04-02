Türkiye, ihracatta çifte rekor kırdı. Mart'ta 18.9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına imza atılırken, 50 milyar dolarla da bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracatına ulaşıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu sonuç ihracatçılarımızın bir zaferidir" dedi.

Mart'ta ihracatın yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını anlatan Pekcan, "İlk çeyrekte ihracat geçen yıla göre yüzde 17.3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de art arda son 4 ayda ihracat rekoru kırıldığına dikkat çekerek, son 6 aylık ihracatın 100 milyar doları aştığını ifade etti.