23 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|31,02
|29,04
|6,82
|SASA Polyester
|42,38
|39,68
|6,80
|Akçansa
|17,77
|16,67
|6,60
|Otokar
|373,60
|353,80
|5,60
|Doğan Holding
|3,14
|3,00
|4,67
|İskenderun Demir Çelik
|11,62
|11,13
|4,40
|Arçelik
|32,96
|31,58
|4,37
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,16
|30,82
|4,35
|İndeks Bilgisayar
|27,68
|26,58
|4,14
|Enka İnşaat
|7,70
|7,40
|4,05
|Hektaş
|27,88
|26,92
|3,57
|Deva Holding
|27,72
|26,82
|3,36
|Ege Endüstri
|1.601,00
|1.552,10
|3,15
|Koza Altın
|113,20
|109,80
|3,10
|Bursa Çimento
|3,74
|3,63
|3,03
|Bim Mağazalar
|66,65
|64,80
|2,85
|Çimsa
|20,12
|19,71
|2,08
|ASELSAN
|15,02
|14,74
|1,90
|Ege Gübre
|199,70
|196,00
|1,89
|Alkim Kimya
|16,24
|15,96
|1,75
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|7,35
|7,98
|-7,89
|Verusa Holding
|54,00
|58,00
|-6,90
|Akbank
|4,98
|5,33
|-6,57
|MLP Sağlık
|20,24
|21,60
|-6,30
|Mavi Giyim
|48,86
|51,95
|-5,95
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|28,80
|-5,49
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,39
|1,47
|-5,44
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,26
|2,39
|-5,44
|Yataş
|14,87
|15,66
|-5,04
|Sabancı Holding
|8,56
|9,00
|-4,89
|Akiş GMYO
|1,91
|2,00
|-4,50
|İş Bankası (C)
|4,95
|5,16
|-4,07
|Anadolu Grubu Holding
|23,48
|24,38
|-3,69
|Şekerbank
|1,13
|1,17
|-3,42
|Borusan Mannesmann
|26,92
|27,84
|-3,30
|Vakıflar Bankası
|3,55
|3,67
|-3,27
|Bagfaş
|21,54
|22,26
|-3,23
|Şok Marketler Ticaret
|11,94
|12,33
|-3,16
|Net Holding
|5,06
|5,22
|-3,07
|Halkbank
|4,54
|4,68
|-2,99