23 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 31,02 29,04 6,82 SASA Polyester 42,38 39,68 6,80 Akçansa 17,77 16,67 6,60 Otokar 373,60 353,80 5,60 Doğan Holding 3,14 3,00 4,67 İskenderun Demir Çelik 11,62 11,13 4,40 Arçelik 32,96 31,58 4,37 Tofaş Oto Fabrikası 32,16 30,82 4,35 İndeks Bilgisayar 27,68 26,58 4,14 Enka İnşaat 7,70 7,40 4,05 Hektaş 27,88 26,92 3,57 Deva Holding 27,72 26,82 3,36 Ege Endüstri 1.601,00 1.552,10 3,15 Koza Altın 113,20 109,80 3,10 Bursa Çimento 3,74 3,63 3,03 Bim Mağazalar 66,65 64,80 2,85 Çimsa 20,12 19,71 2,08 ASELSAN 15,02 14,74 1,90 Ege Gübre 199,70 196,00 1,89 Alkim Kimya 16,24 15,96 1,75

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 7,35 7,98 -7,89 Verusa Holding 54,00 58,00 -6,90 Akbank 4,98 5,33 -6,57 MLP Sağlık 20,24 21,60 -6,30 Mavi Giyim 48,86 51,95 -5,95 Doğuş Otomotiv 27,22 28,80 -5,49 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,39 1,47 -5,44 Yapı ve Kredi Bankası 2,26 2,39 -5,44 Yataş 14,87 15,66 -5,04 Sabancı Holding 8,56 9,00 -4,89 Akiş GMYO 1,91 2,00 -4,50 İş Bankası (C) 4,95 5,16 -4,07 Anadolu Grubu Holding 23,48 24,38 -3,69 Şekerbank 1,13 1,17 -3,42 Borusan Mannesmann 26,92 27,84 -3,30 Vakıflar Bankası 3,55 3,67 -3,27 Bagfaş 21,54 22,26 -3,23 Şok Marketler Ticaret 11,94 12,33 -3,16 Net Holding 5,06 5,22 -3,07 Halkbank 4,54 4,68 -2,99