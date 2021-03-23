Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.03.2021 16:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2021 16:20
    ABONE OL

    duyurdu: Son gün 16 Nisan 2021! Hesaplara karşılıksız 65.000 TL yatıyor! Hemen üzerinden başvurabilirsiniz!

    desteği nasıl alınır? İŞKUR tarafından engellilere 65 bin TL’ye kadar iş desteği sağlanıyor. Hibe desteğini almak isteyen engelliler 16 Nisan 2021 tarihine kadar İŞKUR’a başvurabilecek. Başvuru döneminin başlamasıyla birlikte sorusuna yanıt aranıyor. Proje sunmak isteyen vatandaşlar üzerinden online olarak başvuru yapabilecekler. Engelli desteği başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylarıyla haberimizde yer alıyor!

    takvim.com.tr
    İŞKUR duyurdu: Hesaplara karşılıksız 65.000 TL yatıyor!

    İŞKUR engelli hibe desteği nasıl alınır? Engelli desteği başvuru şartları nelerdir? İş kurmak isteyen anca bunun için gerekli kaynağı olmayan engelli vatandaşlar 65 bin TL'ye kadar İŞKUR desteği alabilecek. Böylelikle engelli vatandaşların kendi işi olabilecek. Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 16 Nisan 2021 tarihine kadar başvurabilecek. Son olarak 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli hibe desteği başvurusu ile ilgili açıklama yaptı. Peki engelli hibe desteği başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!

    ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli hibe desteği başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıklandı.

    İŞKUR'un resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Engelli hibe desteği, engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarını amaçlayan hibe destek programıdır.

    Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzuna göre hazırlanacak projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen her bir proje için 65.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanacaktır.

    Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar "e-Devlet" üzerinden gerçekleştirilecektir.

    Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir."

    E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR? DETAYLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!

    1) DESTEĞİN AMACI: Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engellilerin kendi işlerini kurmasına yardımcı olmaktır.

    2) BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

    Genel olarak: Proje sahipleri 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir.

    a) Kimler başvurabilir?
    Aranılan şartlar Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.

        Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.
        a) İŞKUR'a engelli kaydı olmak,
        b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğuna ilişkin "Sağlık Kurulu Raporuna" sahip olmak,
        c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
        d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
        e) İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak,
        f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
        g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
        h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
        i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
        k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)
        l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde "Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği" belgesine, Arıcılık projelerinde ise "Arıcılık" belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

        a) Girişimcilik eğitim programı sertifikası,
        b) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,
        c) Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
        d) Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler,
        e) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak "İşletme Belgesi" (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
        f) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde "Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği" belgesi, Arıcılık projelerinde ise "Arıcılık" belgesi (sertifikası), g) Emekli olmadığını gösterir belge.

        NELER DESTEKLENECEKTİR?

        Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:
        a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.
        b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.
        c) Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL.

        BAŞVURU YERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

        Proje başvuruları, 11 Mart 2021 – 16 Nisan 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden son başvuru tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Son başvuru tarihinden sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi İŞKUR duyurdu: Son gün 16 Nisan 2021! Hesaplara karşılıksız 65.000 TL yatıyor! Hemen E-Devlet üzerinden başvurabilirsiniz!