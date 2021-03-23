İŞKUR engelli hibe desteği nasıl alınır? Engelli desteği başvuru şartları nelerdir? İş kurmak isteyen anca bunun için gerekli kaynağı olmayan engelli vatandaşlar 65 bin TL'ye kadar İŞKUR desteği alabilecek. Böylelikle engelli vatandaşların kendi işi olabilecek. Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 16 Nisan 2021 tarihine kadar başvurabilecek. Son olarak 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli hibe desteği başvurusu ile ilgili açıklama yaptı. Peki engelli hibe desteği başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!
ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli hibe desteği başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıklandı.
İŞKUR'un resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;
"Engelli hibe desteği, engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarını amaçlayan hibe destek programıdır.
Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzuna göre hazırlanacak projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen her bir proje için 65.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanacaktır.
Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar "e-Devlet" üzerinden gerçekleştirilecektir.
Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir."
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR? DETAYLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!
1) DESTEĞİN AMACI: Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engellilerin kendi işlerini kurmasına yardımcı olmaktır.
2) BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR
Genel olarak: Proje sahipleri 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir.
a) Kimler başvurabilir?
Aranılan şartlar Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.