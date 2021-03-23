Borsa açığa satış nedir? Borsa İstanbul açığa satış ne demek? Borsa İstanbul, BIST 50 endeksi paylarında açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının sadece bugün olmak üzere uygulanması kararlaştırıldı. Bu gelişmenin ardından açığa satış ne demek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki açığa satış nedir? İşte yanıtı!
BORSA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?
Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir.
Amaç, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, daha sonra düşük fiyattan alınarak alıcıya teslim edilmesi ve arada gerçekleşen fiyat farkının da kâr olarak yansımasıdır. Alış-satış işleminin tam tersidir. Hisseler önce satılmakta, daha sonra alınarak geri konulmaktadır.
Örnek
Hisse fiyatlarında düşüş olacağını düşünen alıcının x hisselerini işlem fiyatından vadeli alıp, vadesinden önce düşen hisseden aynı birimde toplayarak satıcıya teslim etmesi olarak örneklenebilir.
Dezavantajları
Açığa Satış işleminin çalışma mantığı hisselerin düşeceğini öngörmek üzerine kuruludur. Eğer hisse fiyatları yükselirse, bu sefer tam tersine zarar edilebilir.