Borsa İstanbul'daki son gelişmeler, piyasalardaki son durumu merak edenler tarafından anbean takip ediliyor. Vatandaşlar borsadaki ve BIST 100 endeksindeki son durumu öğrenmek isteyenler açılış saatini bekliyordu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,37 puan ve yüzde 5,39 gerileyerek 1.304,89 puana indi.
BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,39 azalışla 1.304,89 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,37 puan ve yüzde 5,39 gerileyerek 1.304,89 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 7,93 ve holding endeksi yüzde 6,47 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde 8,28 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve sürekli işlemler 10.30'a kadar geçici olarak durduruldu.
Dün iki kez devre kesen BIST 100 endeksi, günü de yüzde 9,79 değer kaybederek 1.379,25 puandan tamamlamıştı.