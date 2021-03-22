Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları ola Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Asya borsalarından gelen tepkiler doları 8 TL barajının üzerine çıkarttı. Bu gelişmeler sonrası dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar dünya borsalarının açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 borsalar kaçta açılır, kapanır? Borsa çalışma saatleri - Amerika Borsası kaçta açılıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:
AVRUPA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ:
(Türkiye saati baz alınmıştır)
İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30
Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30
Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30
İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30
Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30
Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30
İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30
İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30
İspanya Borsası : 11:00-19:30
Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30
Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20
Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55
İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20
Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25