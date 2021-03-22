Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları ola Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Asya borsalarından gelen tepkiler doları 8 TL barajının üzerine çıkarttı. Bu gelişmeler sonrası dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar dünya borsalarının açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 borsalar kaçta açılır, kapanır? Borsa çalışma saatleri - Amerika Borsası kaçta açılıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...