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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 17:22
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    • 22.03.2021 17:22
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    Dünya borsaları saat kaçta açılıp kaçta r 2021? İşte , Asya ve Borsası çalışma saatleri!

    Dolar/TL yaşanan artışla birlikte güne damgası vurdu. ndan gelen tepkiler doları 8 TL barajının üzerine çıkarttı. Bu gelişmeler sonrası dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar dünya borsalarının açılış ve saatlerini araştırmaya başladı. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 , kapanır? - Borsası kaçta açılıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Dünya borsaları saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

    Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları ola Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Asya borsalarından gelen tepkiler doları 8 TL barajının üzerine çıkarttı. Bu gelişmeler sonrası dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar dünya borsalarının açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 borsalar kaçta açılır, kapanır? Borsa çalışma saatleri - Amerika Borsası kaçta açılıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

    AVRUPA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ:

    (Türkiye saati baz alınmıştır)

    İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

    Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

    Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

    İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

    Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

    Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

    İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

    İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

    İspanya Borsası : 11:00-19:30

    Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

    Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

    Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

    İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

    Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

        ASYA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ:

        Türkiye saati baz alınmıştır.

        Çin Borsası : 04:30-11:00

        Japonya Borsası : 04:00-10:00

        Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

        AMERİKA BORSASI NE ZAMAN AÇILIYOR?

        Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

        New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

        Nasdaq : 16:30-23:00

        Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

        DÖVİZ PİYASALARINDA İŞLEM SAATİ

        Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

        Sidney/Avustralya : 00:00-08:00

        Tokyo/Japonya : 02:00-11:00

        Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00

        Londra/İngiltere : 10:00-19:00

        New York/ABD : 15:00-00:00

        BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

        Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:30'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.
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        Haberler Ekonomi Dünya borsaları saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor 2021? İşte Avrupa, Asya ve Amerika Borsası çalışma saatleri!