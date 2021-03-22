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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 10:12
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    • 22.03.2021 10:19
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    güne nasıl başladı? 22 Mart Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte BIST 100 son durum

    Günün ilk saatleriyle birlikte İstanbul'daki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar borsadaki ve BIST 100 endeksindeki son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. 'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,66 puan ve yüzde 6,65 gerileyerek 1.427,33 puana indi. Peki, borsa güne nasıl başladı? 22 Mart Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte son gelişmeler...

    Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

    Piyasaları ve ekonomik gelişmeleri inceleyenler tarafından Borsa İstanbul'daki son durum araştırılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,66 puan ve yüzde 6,65 gerileyerek 1.427,33 puana indi. Peki, borsa güne nasıl başladı? 22 Mart Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte BIST son durum

    BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı.

    Bankacılık endeksi yüzde 8,13 ve holding endeksi yüzde 7,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 9,57 ile finansal kiralama faktoring gerilerken, kazandıran bir sektör endeksinin olmadığı görüldü.

    BIST 100 endeksi cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmiş ve yüzde 1,41 değer kaybıyla 1.528,99 puandan kapanmıştı. Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve sürekli işlemler 10.30'a kadar geçici olarak durduruldu.

        Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

        Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

        Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

            BORSADA İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

            Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

            Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

            Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

            "Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."
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            Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? 22 Mart Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte BIST 100 son durum