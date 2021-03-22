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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 10:48
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    • 22.03.2021 10:48
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    kapatıldı mı? 22 Mart ? Borsa İstanbul neden açılmıyor?

    kapatıldı mı? 22 Mart günü Borsa İstanbul'da meydana gelen peş peşe kesintiler sonrası sorusuna yanıt aranıyor. Boras İstanbul neden açılmıyor? KAP bildirimleriyle Borsa İstanbul'da ikinci kez kesinti geldiği duyurulmuştu.

    takvim.com.tr
    Borsa İstanbul kapatıldı mı? 22 Mart Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul neden açılmıyor?

    22 Mart Borsa İstanbul kapatıldı mı? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul yeni haftanın ilk işlem gününe büyük bir düşüşle başlarken devre kesicilerin uygulanması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler durduruluyor.

    BORSA İSTANBUL KAPATILDI MI?

    Borsa İstanbul, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu .Saat 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecek.

    Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

    "Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.

    Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

    VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

        BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması ile işlemler yarım saatliğine durduruldu. Saat 10.30 itibari ile durdurulan işlemler yeniden başladı.

        Borsa İstanbul'da, pay piyasasındaki tüm işlemler kaldığı yerden devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul kapatıldı mı? 22 Mart Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul neden açılmıyor?