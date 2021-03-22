Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2021 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 16:52
    ABONE OL

    Gram ve çeyrek uzman yorumları! düşecek mi, yükselecek mi? Kritik uyarı ansızın...

    Gram ve çeyrek uzman yorumları bu sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından merak edilerek araştırıldı. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe karşın kurundaki düşüşün etkisiyle 402,8 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 405,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya ise yükselişle başladı. Fiyatların seyrine dair açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken yorumlar yaparak altınla ilgili yatırım konusunda vatandaşları uyardı.

    Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

    Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar fiyatların seyrine odaklandı. Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle küresel piyasalarda altının ons fiyatı da 1,730 - 1,740 dolar aralığında yatay hareket ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili önemli yorumları...

    ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

    Twitter hesabından açıklama yapan İslam Memiş "Emeğiniz ile kumar oynamayın. Kapılmayın, kaptırmayın. Süreç, zenginleştiren süreç değil. Batıran bir süreç. Batmayın, kurtulamazsınız" uyarısında bulundu.

    Memiş açıklamasına "1960-70 ve 80 darbeleri öncesi dönemde yaşananları hatırlatıp, "Ekonomik kriz, toplumsal kaos ve siyasi istikrarın bozulması için startın verildiğini düşünüyorum" şeklinde devam etti.

    BU HAFTA ALMA VE SATMA HAFTASI DEĞİL

    - Bu hafta varlıklarını koruma haftası, kumar oynama haftası değil. Kumar aynayan masada bu sefer tamamını kaybeder. Bu afta piyasaların sakinleşmesini bekleme vaktidir. Şu an para kazanma zamanı değil. Şu anda marifet elinizdekini kaybetmemektir.

        GRAM ALTIN DA 420 LİRAYA GERİLEYEBİLİR

        - Gram altında da dolar gerilediği takdirde kısa vadede tekrar 428 lira 420 lira olabilir ama kısa vade için. Peki ondan sonra ne olacak?

        - Belirsizlik sürdüğü için insanlar varlıklarını kısa vadede satarak hata yaparlar. Nasıl ki geçen yıl Ağustos ayında 540 liradan koşa koşa gram altın almaya gidenler 5,6 aydır ağlayarak bekliyorsa bugün satanlar da, alanlar da aynı şekilde bekleyebilir.

        UZMAN YORUMLARI

        Analistler, yurt içinde yükselen dolar kuru nedeniyle altının gram fiyatının yukarı yönlü hareketinin ivme kazandığını belirterek, şu anda döviz ve pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiğini, fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

        Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.740 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

            EMTİA PİYASALARI

            Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle Brent petrol 63.55 dolara kadar indikten sonra, 64 dolar, 60 dolara kadar inen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 61 dolar sınırında işlem görüyor.

            Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle hafif gerileyen altının ons fiyatı da 1,730 - 1,740 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.53 düşüşle 64.02 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.59 düşüşle 60.99 dolar,

            - altın yüzde 0.66 düşüşle 1,732.89 dolar,

            - gümüş yüzde 2.51 düşüşle 25.56 dolar,

            - bakır yüzde 0.76 artışla 9,066.00 dolar,

            - platin yüzde 1.34 düşüşle 1,182.49 dolar,

            - paladyum yüzde 0.23 düşüşle 2,630.38 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 443 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 2,940 liraya yükseldi.

            Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Tahvil faizindeki oynaklık, ons altın üzerinde de etkili olmaya devam ediyor" denildi. Altının ons fiyatının 1700 dolar üzerindeki hareketini korumayı sürdürdüğüne işaret edilen bültendi, "Ancak 1750-1755 dolar direnç alanının üzerine doğru hareketinde zorlanıyor. Altın bu dirençleri aşabilmesi için tahvildeki seyrin sakinleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Piyasada bu hareketlilik devam ettiği müddetçe altın üzerinde baskıda devam edebilir. Bugün için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek. Bunun yanında gün içinde tahvil faizindeki seyir de altının hareketi açısından önemli" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şöyle denildi:

            "Petrol fiyatları yeni haftaya sakin başladı ancak teknik anlamda çok güçlü değil. Geçtiğimiz hafta, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporu petrol için özellikle talebin toparlanmasının uzun süreceğini ifade etmesi, Avrupa'da İtalya ve Fransa'dan kapanma haberleri, aşı ile ilgili gelişmeler ve tahvil ve dolardaki oynaklığın etkisi, petrol fiyatlarını da baskılıyordu. Dolayısıyla sert satışlarla karşılamıştık. Brent petrol 61 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından toparlanmaya başladı. Bugün için ajandada Fed Başkanı Powell konuşması bulunuyor. Onun dışında piyasadaki gelişmeler ve petrole dair haberler takip edilebilir."

                Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Ortadoğu'da yaşanan siyasi gerilimler Brent Petrol'de baskı oluşturuyor. Meksika Devlet Başkanı Obrador'un petrol arzını günlük 2 milyon varile çıkaracağını söylemesi ve Asya piyasalarından gelen düşük talebin geçen hafta gelen satışlar üzerinde önemli etkisinin olduğu belirtiliyor. Hafta içinde ABD'de açıklanacak olan Ham

                Petrol stokları Brent Petrol'ün seyri açısından önem arz ediyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

                "Fed toplantısının ardından görülen yükseliş, Dolar Endeksi'nin güçlenmesiyle beraber suni kalırken tahvil getirilerinde yaşanan dalgalanmalar ons altında baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçen haftayı yüzde 1.72 ile kapatan tahvil getirileri hafta içinde açıklanacak olan veriler doğrultusunda yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bekleniyor. Ons altının yukarı yönlü hareketin oluştuğunun söylenebilmesi için dolar endeksinde gerileme ve tahvil getirilerindeki dalgalanmaların azalması gerekiyor."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın uzman yorumları! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Kritik uyarı ansızın...