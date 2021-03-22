Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar fiyatların seyrine odaklandı. Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle küresel piyasalarda altının ons fiyatı da 1,730 - 1,740 dolar aralığında yatay hareket ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili önemli yorumları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Twitter hesabından açıklama yapan İslam Memiş "Emeğiniz ile kumar oynamayın. Kapılmayın, kaptırmayın. Süreç, zenginleştiren süreç değil. Batıran bir süreç. Batmayın, kurtulamazsınız" uyarısında bulundu.