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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 17:27
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    • 22.03.2021 17:27
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    Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ? Sorusuna yanıt arıyor. Belli bir birikimi olan ve bunu katlamak isteyenler farklı yatırım araçlarına yöneliyor, bunların en başında da uzun yıllardır yatırım aracı olarak kullanılan altın geliyor. Farklı çeşitlerinden dolayı hangisinde daha çok kar elde edileceği merak konusu oluyor ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Peki ? Hangisini almak daha çok kazandırır? Altın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte tüm detaylar…

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    Yatırım için hangi altın alınmalı 2021?

    Yatırım için hangi altın alınmalı 2021? Çeyrek altın mı bilezik mi daha karlı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Birikimlerini değerlendirmek ve daha çok kazanmak isteyenler genellikle farklı alternatifleri, yatırım yöntemlerini araştırıyor. Eskilerden günümüze kadar uzanan altın biriktirme devam ediyor. Peki hangi altını almak daha karlı bir yatırım olur? İşte ayrıntılar…

    ÇEYREK Mİ YOKSA BİLEZİK Mİ DAHA KARLI?

    Altına yatırım yapmayı düşünenler diğer mevcut seçenekler ise çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ya da bilezik olacaktır. Bu altın türlerinin gram altından farklı olarak değerine ek olarak işçilik maliyeti uygulanıyor. Bu sebeple olması gereken miktardan daha yüksek bir miktar ödenebiliyor. Yatırım amacıyla hangi altın almak gerekir sorusuna ise gram altın, çeyrek, yarım ya da tam altın veya işçilik maliyetinin az olduğu düz bileziklerin alınmasının daha faydalı olacağı cevabını verebiliriz.

    ALTIN İŞÇİLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

    Yatırım altını araştırmasında işçilik maliyeti terimini mutlaka duyacaksınızdır. İşçilik maliyeti altının alış ve satış fiyatının farklı olmasını sağlayan tasarım emeği, maliyetidir. İşçilik maliyeti önemli bir konu çünkü altınların satışında ciddi bir yüzde ile işçilik maliyeti kesintisi olabiliyor. İşçilik ne denli az olursa altından elde edilen kazanç o denli yüksek olur.

    ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

    -Takı olarak altın alırken TSE belgesi aramalısınız.

    -Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.

    -Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.

    -Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.

        -Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.

        -Takı şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği değişiktir. Genelde en basit altın takının işçiliği, 24 ayar altının gram fiyatının ¼' ü kadar ,en özel takının işçiliği ise 24 ayar altının gram fiyatına eşit olur.

        -Tasarruf amaçlı altın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih ediniz.

        -Altını tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan alınız.

        -Cumhuriyet Altını alırken de; altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise, renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar, kulpsuz altına göre daha sarıya bakan renkte olur. Cumhuriyet altınlarının ziynet (fantezî) olanlarının çeyrek ve yarım boyutta olanları hediye amaçlı alındığında, piyasada taklit baskılarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle, bu tür altınları alırken, yine net olmasına gramlarının ( çeyrek altının ağırlığı 1,75 gram, yarım altının gramı 3,50 gram ve daha büyükleri çeyrek altının katları şeklindedir.) tam olmasına dikkat ediniz. Cumhuriyet Altınlarının tarihinin yeni veya eski olması psikolojik bir konudur. Gramları tam olması koşuluyla eski tarihli altın almanın bir sakıncası olmaz. Siz altını geri satmanız durumunda kuyumcu eski ve yeni altınları aynı fiyatla geri alır. Cumhuriyet ve Osmanlı altınlarının çeşitlerini ve gram ağırlıklarını sitemizin 'Sarraftan' bölümünde bulabilirsiniz.

        -Osmanlı Altınlarını ( son altı padişahın altınlarının alım satımı serbesttir. Sultan Aziz, Sultan mecid, Sultan Murad, Sultan Hamid, Sulan Reşat, Sultan Vahid) alırken daha dikkatli olmanız gerekir. Bu altınlar en az 80-100 yıl öncesinde tedavüle çıktıklarından günümüze kadar çoğu kulplu halde bulunur. Bu nedenle kulpsuz olanları daha değerlidir. Kulplu olanlarını alırken gramının tam olmasına, kenar çizgilerinin net olmasına, yeniden kenar açılmamış olmasına ön ve arka yüzünün net ve yıpranmamış olmasına dikkat etmeniz gerekecektir. Kulpsuz olan Osmanlı Altınlarını alırken de; yine ön, arka yüzünün net olmasına kenar çizgilerinin net olmasına ve kulplu iken kulpunun çıkartılarak kulpsuz hale getirilmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Ama bütün bunlara rağmen, mutlaka tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcu ve sarraftan altın almalısınız. Bu sektörde güven ön planda gelir.

        -Sultan Reşat Altınları halkımız tarafından daha çok tutulduğundan geçmiş yıllarda taklitleri o derece fazla yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Altınlarından Sultan Reşat altını alırken daha titiz olmalısınız.
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        Haberler Ekonomi Yatırım için hangi altın alınmalı 2021? Çeyrek altın mı bilezik mi daha karlı?