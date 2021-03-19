19 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|31,86
|29,16
|9,26
|Deva Holding
|29,98
|29,06
|3,17
|Alarko GMYO
|28,34
|27,64
|2,53
|Ford Otosan
|217,10
|212,00
|2,41
|Özak GMYO
|5,31
|5,19
|2,31
|Torunlar GMYO
|3,78
|3,70
|2,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,60
|32,92
|2,07
|Migros Ticaret
|40,02
|39,28
|1,88
|Bim Mağazalar
|72,85
|71,65
|1,67
|Brisa
|29,60
|29,16
|1,51
|Aksa Enerji
|11,87
|11,70
|1,45
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,71
|17,47
|1,37
|Logo Yazılım
|169,50
|167,30
|1,32
|Aksa
|17,22
|17,00
|1,29
|Alarko Holding
|12,17
|12,02
|1,25
|Bera Holding
|22,98
|22,70
|1,23
|Enerjisa Enerji
|11,85
|11,71
|1,20
|Şok Marketler Ticaret
|13,55
|13,41
|1,04
|Türk Hava Yolları
|14,07
|13,94
|0,93
|Ege Endüstri
|1.703,70
|1.688,10
|0,92
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,79
|4,02
|-5,72
|Albaraka Türk
|1,90
|1,99
|-4,52
|Türk Traktör
|240,10
|246,90
|-2,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|1,14
|-2,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,66
|1,70
|-2,35
|Anadolu Grubu Holding
|26,86
|27,46
|-2,18
|Gübre Fabrikaları
|74,20
|75,85
|-2,18
|Verusa Holding
|64,85
|66,25
|-2,11
|MLP Sağlık
|24,38
|24,90
|-2,09
|Petkim
|5,97
|6,09
|-1,97
|Ege Gübre
|220,50
|224,70
|-1,87
|Çimsa
|22,12
|22,54
|-1,86
|Hektaş
|29,10
|29,64
|-1,82
|Aksigorta
|9,10
|9,26
|-1,73
|Şekerbank
|1,32
|1,34
|-1,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,71
|2,75
|-1,45
|Sabancı Holding
|10,27
|10,42
|-1,44
|Karsan Otomotiv
|4,17
|4,23
|-1,42
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,17
|-1,38
|Akiş GMYO
|2,28
|2,31
|-1,30