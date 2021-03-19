19 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 31,86 29,16 9,26 Deva Holding 29,98 29,06 3,17 Alarko GMYO 28,34 27,64 2,53 Ford Otosan 217,10 212,00 2,41 Özak GMYO 5,31 5,19 2,31 Torunlar GMYO 3,78 3,70 2,16 Alcatel Lucent Teletaş 33,60 32,92 2,07 Migros Ticaret 40,02 39,28 1,88 Bim Mağazalar 72,85 71,65 1,67 Brisa 29,60 29,16 1,51 Aksa Enerji 11,87 11,70 1,45 İş Yatırım Menkul Değerler 17,71 17,47 1,37 Logo Yazılım 169,50 167,30 1,32 Aksa 17,22 17,00 1,29 Alarko Holding 12,17 12,02 1,25 Bera Holding 22,98 22,70 1,23 Enerjisa Enerji 11,85 11,71 1,20 Şok Marketler Ticaret 13,55 13,41 1,04 Türk Hava Yolları 14,07 13,94 0,93 Ege Endüstri 1.703,70 1.688,10 0,92

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,79 4,02 -5,72 Albaraka Türk 1,90 1,99 -4,52 Türk Traktör 240,10 246,90 -2,75 İhlas Gayrimenkul 1,11 1,14 -2,63 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,66 1,70 -2,35 Anadolu Grubu Holding 26,86 27,46 -2,18 Gübre Fabrikaları 74,20 75,85 -2,18 Verusa Holding 64,85 66,25 -2,11 MLP Sağlık 24,38 24,90 -2,09 Petkim 5,97 6,09 -1,97 Ege Gübre 220,50 224,70 -1,87 Çimsa 22,12 22,54 -1,86 Hektaş 29,10 29,64 -1,82 Aksigorta 9,10 9,26 -1,73 Şekerbank 1,32 1,34 -1,49 Yapı ve Kredi Bankası 2,71 2,75 -1,45 Sabancı Holding 10,27 10,42 -1,44 Karsan Otomotiv 4,17 4,23 -1,42 Emlak Konut GMYO 2,14 2,17 -1,38 Akiş GMYO 2,28 2,31 -1,30