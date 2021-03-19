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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 13:12
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    • 19.03.2021 13:12
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    ilk yarıda düşüşe geçti | 19 Mart 2021 BIST0 endeksi son durum

    Haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 1.549,02 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile , en çok gerileyen ise oldu. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? 19 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda düşüşe geçti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 1.549,02 puana geriledi.

    Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,91 puan azalışla 1.549,02 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 holding endeksi yüzde 0,66 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

    Analistler, tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

    Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda düşüşe geçti | 19 Mart 2021 BIST100 endeksi son durum