Borsa İstanbul ilk yarıda düşüşe geçti

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 holding endeksi yüzde 0,66 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtti.