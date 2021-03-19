Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 19 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile inşaat oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Barkası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası banka hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamamasıyla BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.550,93 puandan tamamladı.