İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile sigorta oldu.