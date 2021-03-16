16 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|178,30
|162,10
|9,99
|Halk GMYO
|3,63
|3,42
|6,14
|Koza Altın
|128,20
|123,50
|3,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,90
|25,20
|2,78
|Aksa
|18,38
|17,90
|2,68
|İpek Doğal Enerji
|13,39
|13,05
|2,61
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,90
|18,43
|2,55
|Koza Madencilik
|15,82
|15,43
|2,53
|Konya Çimento
|1.261,70
|1.231,00
|2,49
|Kartonsan
|76,10
|74,25
|2,49
|Türk Traktör
|230,10
|224,60
|2,45
|Çemtaş
|16,95
|16,55
|2,42
|MLP Sağlık
|24,36
|23,82
|2,27
|Bagfaş
|27,14
|26,54
|2,26
|Hektaş
|31,32
|30,70
|2,02
|Garanti Bankası
|8,88
|8,72
|1,83
|İş Finansal Kiralama
|3,91
|3,84
|1,82
|Çimsa
|22,40
|22,02
|1,73
|Kardemir (D)
|7,72
|7,59
|1,71
|Good-Year
|8,96
|8,82
|1,59
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: