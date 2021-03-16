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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 14:59
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    • 16.03.2021 14:59
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    16 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,99 oranında 178,30'dan yükselerek işlem gördü. 16 Mart Salı 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    16 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Logo Yazılım 178,30 162,10 9,99
    Halk GMYO 3,63 3,42 6,14
    Koza Altın 128,20 123,50 3,81
    Kordsa Teknik Tekstil 25,90 25,20 2,78
    Aksa 18,38 17,90 2,68
    İpek Doğal Enerji 13,39 13,05 2,61
    İş Yatırım Menkul Değerler 18,90 18,43 2,55
    Koza Madencilik 15,82 15,43 2,53
    Konya Çimento 1.261,70 1.231,00 2,49
    Kartonsan 76,10 74,25 2,49
    Türk Traktör 230,10 224,60 2,45
    Çemtaş 16,95 16,55 2,42
    MLP Sağlık 24,36 23,82 2,27
    Bagfaş 27,14 26,54 2,26
    Hektaş 31,32 30,70 2,02
    Garanti Bankası 8,88 8,72 1,83
    İş Finansal Kiralama 3,91 3,84 1,82
    Çimsa 22,40 22,02 1,73
    Kardemir (D) 7,72 7,59 1,71
    Good-Year 8,96 8,82 1,59

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 239,10 249,30 -4,09
    Gözde Girişim 8,80 9,14 -3,72
    Aksigorta 10,11 10,30 -1,84
    Torunlar GMYO 3,87 3,94 -1,78
    Şekerbank 1,35 1,37 -1,46
    Aygaz 16,74 16,95 -1,24
    Borusan Mannesmann 33,72 34,12 -1,17
    Bera Holding 24,40 24,68 -1,13
    Coca Cola İçecek 72,50 73,30 -1,09
    Tüpraş 105,30 106,40 -1,03
    Anadolu Efes 24,76 25,00 -0,96
    Enka İnşaat 8,18 8,25 -0,85
    Koç Holding 23,10 23,28 -0,77
    Yataş 17,12 17,25 -0,75
    Ülker Bisküvi 23,76 23,94 -0,75
    Mavi Giyim 52,35 52,65 -0,57
    Migros Ticaret 39,40 39,62 -0,56
    İskenderun Demir Çelik 13,17 13,24 -0,53
    Tat Gıda 10,82 10,87 -0,46
    Özak GMYO 5,49 5,51 -0,36

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    Haberler Ekonomi 16 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?