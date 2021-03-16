16 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 239,10 249,30 -4,09 Gözde Girişim 8,80 9,14 -3,72 Aksigorta 10,11 10,30 -1,84 Torunlar GMYO 3,87 3,94 -1,78 Şekerbank 1,35 1,37 -1,46 Aygaz 16,74 16,95 -1,24 Borusan Mannesmann 33,72 34,12 -1,17 Bera Holding 24,40 24,68 -1,13 Coca Cola İçecek 72,50 73,30 -1,09 Tüpraş 105,30 106,40 -1,03 Anadolu Efes 24,76 25,00 -0,96 Enka İnşaat 8,18 8,25 -0,85 Koç Holding 23,10 23,28 -0,77 Yataş 17,12 17,25 -0,75 Ülker Bisküvi 23,76 23,94 -0,75 Mavi Giyim 52,35 52,65 -0,57 Migros Ticaret 39,40 39,62 -0,56 İskenderun Demir Çelik 13,17 13,24 -0,53 Tat Gıda 10,82 10,87 -0,46 Özak GMYO 5,49 5,51 -0,36