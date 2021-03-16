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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 14:08
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    • 16.03.2021 14:08
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    PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 PYBS burs ücreti ne kadar oldu? 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar...

    Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2021 Mart ayının PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan burs ücretine 2021 yılında zam geldi. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2021 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

    PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav sonrası öğrenciler 2020 yılı itibarıyla 290 Lira almaya başlamıştı. PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? PYBS 2021 ne kadar oldu? İşte son dakika ekonomi haberleri!

    PYBS BURSU NE KADAR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı ile belirli bir gelirin altında geliri olan ailelerin başarılı olan öğrencilerine burs bağlanmaktadır. Bursluluk sınavı her yıl 1 defa yapılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen PYBS sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu bir sınavdır. Başarılı olan öğrencilerin hesaplarına ise ödemeleri aylık olarak yapılmaktadır. Sınava katılan öğrencilere 100 soru sorulur. Başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına giriş için aranan bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları taşıyan öğrenciler sınava girmeye hak kazanıyor.

    PYBS 2021'in ilk 6 ayında 340 TL olarak yatacak.

    PYBS BURSLAR YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    PYBS burs paraları her ayın 25'inde hesaplara yatıyor.

    PYBS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        PYBS BURS VE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2021 yılında PYBS burs başvurusu online olarak yapılmaktadır. Başvuru için öncelikle sınav başvurusunun yapılması gerekmektedir.

        Başvurular;

        E-Okul Giriş

        MEB Giriş,

        ODSGM Giriş adresleri üzerinden yapılabilmektedir.

        Başvuru gerekli şartlara uygunluk sağlayan öğrencinin velisi tarafından yapılabilmektedir. Başvuru öncelikle okul iradesine gidilerek başvurunun ilk adımı yapılmalıdır. Öğrenci şartlara uygunluk sağlıyor ise okul müdürlüğü tarafından onay verilerek, PYBS başvurusu tamamlanmaktadır.

        PYBS BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

        PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

        Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

        Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

        PYBS SINAVI NEDİR?

        Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

            İOKBS BURSLULUK SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ

            8 Şubat'ta başlayan İOKBS Bursluluk Sınavı eski adıyla PYBS son başvuruları 26 Şubat 2021 tarihinde sona erdi. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılıyor. İOKBS başvuru formları arasında yer alan ek 1 formundaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekiyor. Bursluluk Sınav sonuçları ise 18 Haziran'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.
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            Haberler Ekonomi PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 PYBS burs ücreti ne kadar oldu? 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar...