PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 PYBS burs ücreti ne kadar oldu? 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar...

PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav sonrası öğrenciler 2020 yılı itibarıyla 290 Lira almaya başlamıştı. PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? PYBS 2021 ne kadar oldu? İşte son dakika ekonomi haberleri!
PYBS BURSU NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı ile belirli bir gelirin altında geliri olan ailelerin başarılı olan öğrencilerine burs bağlanmaktadır. Bursluluk sınavı her yıl 1 defa yapılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen PYBS sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu bir sınavdır. Başarılı olan öğrencilerin hesaplarına ise ödemeleri aylık olarak yapılmaktadır. Sınava katılan öğrencilere 100 soru sorulur. Başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına giriş için aranan bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları taşıyan öğrenciler sınava girmeye hak kazanıyor.
PYBS 2021'in ilk 6 ayında 340 TL olarak yatacak.
PYBS BURSLAR YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
PYBS burs paraları her ayın 25'inde hesaplara yatıyor.