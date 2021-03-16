SINIRLI YÜKSELİŞ

Bir süre kur bu aralıkta sıkışma yaşayabilir. Faizlerin aynı kalması ya da parasal sıkılaştırma yönünde piyasanın beklediği mesajın gelmemesi ilk tepki olarak kur üzerinde etkisini gösterecektir. İlk direnç 7.80 seviyesinde. Enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olduğu için kurda yükselişin sınırlı olması beklenmeli.

BORSA BİR SÜRE BURALARDA MI?

BIST 100 Endeksi 1582 seviyelerinde üçlü tepe oluşturdu. Milliyet'te yer alan habere göre, Endeks şimdilerde 8, 20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. 1550, 1539 ve 1508 destek seviyeleri... 1582 yukarı kırıldığında hareketin başlama sinyali olarak algılanacaktır.