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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 08:42
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    • 16.03.2021 08:42
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    22 ayar bilezik, cumhuriyet ve ne kadar oldu? Kafa karıştırmaya devam ediyor! Neredeyse...

    Haftanın ikinci işlem gününde hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son dönemlerde inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcısının kafasını karıştırıyor. 16 Mart 2021 Salı günü altın fiyatları dolar kuru ve ons altın etkisiyle hafif çaplı yükselişe geçti. altın ve altın gibi altın türleri sabah saatlerinde yaşadıkları yükselişle eşik seviyelerine yaklaştı. Yurt içinde bir yandan leri izlenirken diğer yandan gözler perşembe günü faiz kararını açıklayacak 'nda. Peki, ? , çeyrek, gram, !

    takvim.com.tr
    2 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Haftanın ikinci günü altın piyasasındaki güncel durum netleşti. Dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler bu hafta da gerçekleşti. Dolar'ın 7,53 lira seviyelerine çıkması ve ons altının bin 700 dolar barajını aşarak bin 723 dolar üzerinden işleme alınması iç piyasadaki altın fiyatlarına yaradı. Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından az da olsa yükselişini devam ettiriyor. Uzmanlar dolardaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. Buna göre 16 Mart Salı günü Kapalıçarşı altın fiyatları genel olarak aynı seviyelerde az bir farkla ilerliyor.

    GRAM ALTIN FİYATI

    Dün günü 420 seviyelerinde kapatan gram altın, 16 Mart itibariyle alış fiyatı 419,30 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 419,97 TL'den işlem görüyor.

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    16 Mart Salı günü 684 TL alış fiyatı bulunan Çeyrek altının satış fiyatı ise 695 TL.

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın, 1.368 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 1.388 TL.

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını düne göre düşüşte. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,727 TL iken satış fiyatı ise 2,768 TL.

    ATA ALTIN FİYATI

    Ata altın da düne göre düşüşte. Ata altını alış fiyatı 2,784 TL civarındayken satış fiyatı ise 2857 TL.

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    Ziynet altın 6 bin 747 TL'den alıcı bulurken, 6,860 TL satış fiyatı var.

    14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

    14 ayar bilezik gram alış fiyatı 230,02 TL, satış fiyatı ise 277,79 TL ile dikkat çekti.

    22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

    22 ayar bilezik gram fiyatı 379,80 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 408,49 TL oldu.

    18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda ise faizi 100 baz puan artırması bekleniyor. Böylece politika faizi yüzde 17 seviyesinden yüzde 18'e çıkacak. Enflasyon yükseldikçe piyasa, faiz artışı noktasında zorlayıcı olmaya devam edecek. Yatırımcı cephesinde faiz beklentisine bağlı fiyat marjları belirlenmiş durumda. Faizde 100 puanlık bir artışı olması halinde dolar/TL kurunda 7.40 ve 7.20 seviyesindeki desteklerin test edilmesi beklenmeli.

        SINIRLI YÜKSELİŞ

        Bir süre kur bu aralıkta sıkışma yaşayabilir. Faizlerin aynı kalması ya da parasal sıkılaştırma yönünde piyasanın beklediği mesajın gelmemesi ilk tepki olarak kur üzerinde etkisini gösterecektir. İlk direnç 7.80 seviyesinde. Enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olduğu için kurda yükselişin sınırlı olması beklenmeli.

        BORSA BİR SÜRE BURALARDA MI?

        BIST 100 Endeksi 1582 seviyelerinde üçlü tepe oluşturdu. Milliyet'te yer alan habere göre, Endeks şimdilerde 8, 20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. 1550, 1539 ve 1508 destek seviyeleri... 1582 yukarı kırıldığında hareketin başlama sinyali olarak algılanacaktır.

        FED SİNYALİ NASIL OLUR?

        ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.64 ile geride kalan 13 ayın zirvesini test etti. Şimdilerde yüzde 1.61 ve yüzde 1.62 ise kritik eşik konumunda bulunuyor. Oranın yüzde 1.62'nin üzerinde yüzde 2'ye doğru güçlü hareketini sürdürmesi mümkün. Teknik olarak yukarı yönde hareketin güçlü olması gözlerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) toplantısına dönmesine neden oldu.

        ALTIN NEREYE DOĞRU?

        Altının ons fiyatı, 1730 dolar seviyelerinde... 1690 dolardan gelen alımlar altında yükseliş yönünde ivmeyi güçlendirdi. Ancak 1760 dolar aşılmadıkça bir süre daha bu seviyelerde hareket ettiği gözlenebilir.

        Gram altında dolar kuru ve altının ons fiyatındaki harekete bağlı yukarı hareketlenme gözleniyor. Gram altın 8 ve 20 günlük ortalamanın üzerinde. 414 - 424 TL aralığında sıkışma yaşıyor. Uzun vadede bu seviyeler güçlü destekler.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kafa karıştırmaya devam ediyor! Neredeyse...