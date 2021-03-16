



"Sayaç verileri manipüle ediliyor; reklam gelirlerinin artırılması hedefleniyor ve bu sebeple görüntülenme sayısı suni bir şekilde artırılıyor. Geliştirilen bir blokzincir protokolü ise görüntülenme sayısının gerçekliğini kanıtlayarak daha güvenli ve şeffaf değerlerin oluşmasını sağlamayı amaçlıyor. Proje, sahte görüntülenmeye karşı mücadele ederken, şirketlerin asla ulaşamayacakları kitle sayısına ödeme yapmalarını da engellemiş oluyor.

"Michael Saylor, MicroStrategy'nin nakit rezervleriyle daha fazla Bitcoin satın aldığını tweetledi. İş zekası yazılım devi MicroStrategy, bu satın alma için yaklaşık 15 milyon dolar ödeyerek, ortalama 57.146 dolardan 262 Bitcoin daha satın aldı."