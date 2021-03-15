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    • 15.03.2021 16:16
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    nün lideri Türkiye! Zirvedeki yerini korudu

    salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılıkta Türkiye yine zirvedeki yerini korudu. Dün yapılan günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ilk sırada olan Türkiye'yi, Fransa takip etti.

    Havacılık sektörünün lideri Türkiye! Zirvedeki yerini korudu

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının () dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama bin 340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, bin 211 uçuşla Fransa takip etti.

    Listede üçüncü sırada 1165 uçuşla Almanya, dördüncü sırada 1073 uçuşla İspanya, beşinci sırada 895 uçuşla İngiltere, altıncı sırada 696 uçuşla İtalya yer aldı.

    Rapora göre, Türkiye'nin çoğunluğu yurt içi olmak üzere günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlenirken Fransa, Almanya ve İsviçre'de ise bir önceki değerlendirmeye göre düşüş görüldü.

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    Haberler Ekonomi Havacılık sektörünün lideri Türkiye! Zirvedeki yerini korudu