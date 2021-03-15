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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 15:44
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    • 15.03.2021 15:44
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    ? İşten , ne zaman bitiyor?

    İşçi çıkarma yasağı koronavirüs salgını sürecinde istihdamı korumak amacıyla devreye alınan kararlardan birisiydi. Bu kısıtlama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile göre bugüne kadar pek çok kez uzatıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akıllarda yer alan "?" sorusu yanıt buldu. Peki, işten , ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

    İşçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

    İşten işçi çıkarma yasağına dair bilgiler Mart ayının ortalarında çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta açıklamada yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ve fesih kısıtına dair alınan kararları duyurmuştu. Peki, işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten işçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR UZATILDI?

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Nakdi ücret desteği ve Fesih Kısıtı'nın 2 ay daha uzatıldığını' duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.

    İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

    Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

        Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

        Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KİŞİLER

            17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

            Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.
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            Haberler Ekonomi İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten işçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor?