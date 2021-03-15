İşten işçi çıkarma yasağına dair bilgiler Mart ayının ortalarında çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta açıklamada yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ve fesih kısıtına dair alınan kararları duyurmuştu. Peki, işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten işçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.