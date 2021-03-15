Migroskop 4-17 Mart 2021 arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu merak ediyor. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünler arasında kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temizlik, güzellik ürünleri gibi daha pek çok kategoride seçenekler mevcut. Migros aktüel ürünlerde Mart ayı fırsatlarını haberimizde sizler için derledik. Migros aktüel ürünleri görmek için haberimizdeki güncel Migroskop kataloğa göz atabilirsiniz.