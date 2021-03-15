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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 16:49
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    • 15.03.2021 16:53
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    ! ? Mart ayı fırsatları…

    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor ve vatandaşlar markete gitmeden önce inceleyerek alacaklarını belirlemek istiyor. ? Birçok kategoride indirimler mevcut ve evinin ihtiyacını almak isteyenler güncel kampanyaları görerek ihtiyaç listesi yapıyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Migroskop kataloğu haberimizde derledik. Migros aktüel ürünlerdeki Mart ayı fırsatlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migroskop 4-17 Mart 2021!

    Migroskop 4-17 Mart 2021 arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu merak ediyor. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünler arasında kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temizlik, güzellik ürünleri gibi daha pek çok kategoride seçenekler mevcut. Migros aktüel ürünlerde Mart ayı fırsatlarını haberimizde sizler için derledik. Migros aktüel ürünleri görmek için haberimizdeki güncel Migroskop kataloğa göz atabilirsiniz.

    MİGROS 4-17 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    temel gıda ürünleri

        iyi fiyat kampanyaları

        Anadolu lezzetleri

        et ürünleri

            süt ürünleri

            bütçe dostu fiyatlar

            kahvaltılık ürünleri

                dondurulmuş ürünler

                indirimler

                güzellik ürünleri
                    Haberler Ekonomi Migroskop 4-17 Mart 2021! Migros aktüel ürünlerde neler var? Mart ayı fırsatları…