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    • 14.03.2021 10:00
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    'den Türkiye'ye gelecek yolculara form uyarısı

    Türkiye'nin en büyük markalarından olan , Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların uçuşlarından önce Türkiye'ye giriş formu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

    THY'den Türkiye'ye gelecek yolculara form uyarısı

    , Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
    "Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."

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