THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, salgın döneminde THY'nin rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları ile olumlu ayrıştığını söyledi. İlker Aycı, şu mesajları verdi: "Salgın nedeniyle havacılık sektöründeki rakamlar, bir anda 20 yıl geriye gitti. THY'nin bu dönemde rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları olumlu yönde ayrıştı. Özellikle 2020'nin son çeyreğinde, 3'üncü çeyrek performansını da geçerek 112 milyon dolar faaliyet kârı elde etmeyi başardık. Kriz ne kadar uzun sürerse sürsün, çalışanlarımızı işten çıkartmadan gücümüz yettiğince dayanacağız."
- Ekonomi
- 09.03.2021 Gazete