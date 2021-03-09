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    , elde ettiği sonuçlar ile rakiplerinden olumlu yönde ayrıştı

    Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , salgın döneminde THY'nin rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları ile olumlu ayrıştığını söyledi.

    En zor yılda en iyi bilanço
    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, salgın döneminde 'nin rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları ile olumlu ayrıştığını söyledi. İlker Aycı, şu mesajları verdi: "Salgın nedeniyle havacılık sektöründeki rakamlar, bir anda 20 yıl geriye gitti. THY'nin bu dönemde rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları olumlu yönde ayrıştı. Özellikle 2020'nin son çeyreğinde, 3'üncü çeyrek performansını da geçerek 112 milyon dolar faaliyet kârı elde etmeyi başardık. Kriz ne kadar uzun sürerse sürsün, çalışanlarımızı işten çıkartmadan gücümüz yettiğince dayanacağız."
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    Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları, elde ettiği sonuçlar ile rakiplerinden olumlu yönde ayrıştı
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