Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve finansal piyasalardan reel ekonomiye, sermaye piyasalarından hanehalkına kadar tüm alanlara yönelik "Ekonomi Reformları" ile Türkiye'nin ekonomide yeni rotası da belirlendi. Uzmanlar, açıklanan reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırdığını söyledi.
Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendirmesinde bulunan uzmanlar; sermaye piyasalarından finansal piyasalara, özelden kamuya ve tüm hane halkına kadar beklenenin ötesinde adımların atıldığına işaret etti. Uzmanlar ayrıca, yeni oluşturulacak kurullar ile "denetimin daha sıkı olacağı" mesajı verildiğine dikkati çekerek, bununla birlikte şeffaflığın ve hesap verebilirliğin de artacağını vurguladı.
ESNAF BAYRAMI
Paketin en alkışlanan kısmı, 850 bin küçük esnafa getirilen vergi muafiyeti oldu. 2020 yılında bu konumdaki esnaftan yaklaşık 750 milyon TL'lik vergi alınmıştı. Bu rakamın 2021'de daha da artması ve 1 milyar TL'ye yaklaşması bekleniyordu. Devlet, bu gelirden vazgeçerek "milyarlık fedakârlık" yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomi alanında açıklanan reform paketini bu anlamda çok değerli bulduklarını bildirdi.