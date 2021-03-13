UYGULAMA ÖNEMLİ

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu "Eskiye nazaran oldukça kapsamlı bir açıklama yapıldı. Büyümenin daha öne çıktığı bir perspektif görüyorum. Bu reformlarla ilgili uygulamada ilerleme kaydedilirse, yatırım çekme açısından da çok kıymetli olacak" dedi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da "Beklentilerin üzerinde, detaylı bir çalışma geldi. Genel olarak ihtiyaçlara cevap verildi. Enflasyonla mücadelede Erken Uyarı Sistemi, piyasa gözetim ve denetim kurumunun oluşturulması da çok önemli. Öte yandan vergi politikalarında sadeleşme de ihtiyaç duyulan konulardan biriydi" ifadelerini kullandı.

"ZAMANLAMA ÇOK İYİ, ÜLKE NOTU ARTACAK"

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Türkiye'nin ekonomik reformları gerçekleştirmek için doğru zamanda hareket geçtiğini ve Türkiye'de yatırım fırsatlarının radarında olduğunu söyledi. 84 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mobius "Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak, reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden reform yapmak için mükemmel zaman olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonomide beklenen canlanma ve artan likidite Türkiye'ye olumlu yansıyacak. Ülkenizde iyi fırsat var. Şu anda zaten yaptığımız yatırımlar var. Türkiye'de ihraç edilebilen yazılımlarla uğraşan firmalara ve tüketim ürünleri üreten şirketlere odaklandık. Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye ile ilgili olumlu açıklamaları var. Reformların uygulanması, bu kuruluşların raporlarını hızla değiştirecekleri, çok daha iyi derecelendirmeler yapacakları anlamına geliyor. Bu, Türkiye'ye çok yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.