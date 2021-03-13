Bankalar promosyon teklifleri için kesenin ağzını açtı. Yeni yılla birlikte promosyon ücretlerini merak eden emekliler fırsatlardan halen yararlanabiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları 2021 yılının ilk günlerinden itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi'nin sunduğu promosyon fırsatlarını haberimizin içerisinde derledik. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir.
ŞEKERBANK'TAN EMEKLİLERE 1.600 TL'YE VARAN PROMOSYON
Şekerbank, emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Maaş aralıklarına göre 1.300 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı yakalıyor. Şekerbank, bireysel müşterilerine sunduğu promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.
İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.
YAPI KREDİ'DEN 1.500 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON KAMPANYASI
1 Eylül 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 1.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 1.000 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.250 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödenir.
1.500 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi, ATM'lerimiz ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.