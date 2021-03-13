5.000 TL maaşla çoban alımı! 50 bin çoban eksiği bulunuyor! Maaşlar sürüye göre değişiyor...

MAAŞLAR 5 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR!

Gençlere de seslenen Çelik "Bu sektöre sırtınızı değil, yüzünüzü çevirin. Yetiştiricilik yapın. Küçükbaş hayvancılık, bu ülkenin sigortasıdır. Hakir görmeyin" ifadelerini kullandı.

Devletin işletmelere, beş ay boyunca 5 bin liralık Çoban İstihdamı Desteği verdiğini hatırlatan Çelik, bu desteğin miktarının artırılmasını ve süresinin 12 aya çıkarılmasını talep etti. Çobanların maaşlarıyla ilgili de bilgi veren Çelik "Maaşlar ortalama 3 bin - 3 bin 500 lira. Bakılan sürünün büyüklüğüne göre 5 bin liraya kadar yükseliyor" diye konuştu.