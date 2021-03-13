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    • Ekonomi
    • 13.03.2021 22:14
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    • 13.03.2021 22:14
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    5.000 TL maaşla ! eksiği bulunuyor! Maaşlar sürüye göre değişiyor...

    İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için son günlerde popüler olan mesleklerden birisi çobanlık oluyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik Türkiye'de 270 bin çoban olduğunu ve halen eksiği olduğunu duyurdu. Çoban maaşları sürünün büyüklüğüne göre 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte çoban alımlarına ilişkin merak edilenler!

    takvim.com.tr
    5.000 TL maaşla çoban alımı! 50 bin çoban eksiği bulunuyor! Maaşlar sürüye göre değişiyor...

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 50 bin çoban eksiği olduğunu duyurdu. Devlet tarafından işletmelere beş ay boyunca 5 bin TL değerinde Çoban İstihdam Desteği verilirken, sektörde yüzbinlerce çoban istihdam ediliyor. Yapılan açıklamada sürü büyüklüğüne göre 3.500 - 5.000 TL arasında çobanlara maaş verilebiliyor.

    50 BİN ÇOBANA İHTİYAÇ BULUNUYOR

    Türkiye'de küçükbaş hayvancılığında çoban bulmakta zorlanan üreticiler kendi hayvanlarını gütmek zorunda kalıyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çoban açığının giderilmesi için düzenleme beklediklerini belirterek "Türkiye'nin küçükbaş varlığı 54 milyona ulaştı. Şu an 270 bin çobanımız var.

    Kısa vadede 50 bin çoban istihdamı daha sağlanmalı. Soruna kısa vadede çözüm olması bakımından Afgan çobanlardan yararlanmak gerekir. Ancak yetiştiricilerin, Afgan çobanlara ilişkin izin taleplerinin yanı sıra çekinceleri de var. Bu izin sadece çobanlıkla sınırlandırılmalı. Çobanlık dışında başka bir iş yapmamalılar çünkü yüzlerce işsiz gencimiz bulunuyor" dedi.

    Çobanlık mesleğinin özendirilmesi, saygın hale getirilmesi ve çobanların hayat kalitelerinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, ancak bu şekilde Afgan çobanlara ihtiyaç kalmayacağını dile getirdi.

        MAAŞLAR 5 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR!

        Gençlere de seslenen Çelik "Bu sektöre sırtınızı değil, yüzünüzü çevirin. Yetiştiricilik yapın. Küçükbaş hayvancılık, bu ülkenin sigortasıdır. Hakir görmeyin" ifadelerini kullandı.

        Devletin işletmelere, beş ay boyunca 5 bin liralık Çoban İstihdamı Desteği verdiğini hatırlatan Çelik, bu desteğin miktarının artırılmasını ve süresinin 12 aya çıkarılmasını talep etti. Çobanların maaşlarıyla ilgili de bilgi veren Çelik "Maaşlar ortalama 3 bin - 3 bin 500 lira. Bakılan sürünün büyüklüğüne göre 5 bin liraya kadar yükseliyor" diye konuştu.

        ÇOBAN İSTİHDAM DESTEĞİ KOŞULLARI!

        Devlet tarafından verilen çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler öncelikli olarak devletin verdiği eğitim programına katılması ve bu programda başarılı olması gerekmektedir. Kursu tamamlayan çiftçilere sertifika verilmektedir. Destekten faydalanacak kişilerden istenilen belgelerden biri olan bu sertifikaya sahip olmayan kişiler destekten yararlanma hakkına da sahip olamamaktadır.

        Ayrıca belirlenen şartlar şu şekildedir:

        Destek almak isteyen çiftçilerin en az 200 anaç küçükbaş hayvanı olmalıdır.

        Çiftçilere ait olan hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekir.

        Destek alacak işletme TGK'ya en az 6 aydır prim ödemesi yapmalıdır.

        Hayvanların bulunduğu köyde beraber olarak otlatılması gerekir.

        Çobanlar en az 200 hayvana çobanlık etmelidir.

        Bir işletme sadece bir çoban için destekten yararlanabilmektedir.

            BAŞVURU NASIL YAPILIR?

            Çoban istihdam desteği almak isteyen kişilerin başvuruları ile beraber bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili merkezlere teslim etmesi gerekir. Gerekli belgeler şu şekildedir:

            İşletme sahibine ait başvuru dilekçesi

            Çoban ve işletme sahibine ait kimlik fotokopisi

            Çobana ait sertifika

            Çobana ait iş sözleşmesi öneği

            Sürünün bulunduğu bölgede muhtardan alınacak muvafakatname

            İşletme sahibi ya da eşinden alınan taahhütname

            Çobana ait hizmet döküm belgesi

            Yukarıda belirtilen belgeleri ilgili merkezlere teslim eden kişilerin başvuruları kontrol edildikten sonra uygun olunması halinde o kişilere destek verilmektedir. Verilen belgelerde herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olması halinde kişilerin başvuruları geçerli sayılmamaktadır.
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            Haberler Ekonomi 5.000 TL maaşla çoban alımı! 50 bin çoban eksiği bulunuyor! Maaşlar sürüye göre değişiyor...