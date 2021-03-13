5.000 TL maaşla çoban alımı! 50 bin çoban eksiği bulunuyor! Maaşlar sürüye göre değişiyor...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 50 bin çoban eksiği olduğunu duyurdu. Devlet tarafından işletmelere beş ay boyunca 5 bin TL değerinde Çoban İstihdam Desteği verilirken, sektörde yüzbinlerce çoban istihdam ediliyor. Yapılan açıklamada sürü büyüklüğüne göre 3.500 - 5.000 TL arasında çobanlara maaş verilebiliyor.
50 BİN ÇOBANA İHTİYAÇ BULUNUYOR
Türkiye'de küçükbaş hayvancılığında çoban bulmakta zorlanan üreticiler kendi hayvanlarını gütmek zorunda kalıyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çoban açığının giderilmesi için düzenleme beklediklerini belirterek "Türkiye'nin küçükbaş varlığı 54 milyona ulaştı. Şu an 270 bin çobanımız var.
Kısa vadede 50 bin çoban istihdamı daha sağlanmalı. Soruna kısa vadede çözüm olması bakımından Afgan çobanlardan yararlanmak gerekir. Ancak yetiştiricilerin, Afgan çobanlara ilişkin izin taleplerinin yanı sıra çekinceleri de var. Bu izin sadece çobanlıkla sınırlandırılmalı. Çobanlık dışında başka bir iş yapmamalılar çünkü yüzlerce işsiz gencimiz bulunuyor" dedi.
Çobanlık mesleğinin özendirilmesi, saygın hale getirilmesi ve çobanların hayat kalitelerinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, ancak bu şekilde Afgan çobanlara ihtiyaç kalmayacağını dile getirdi.