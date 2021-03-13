CHILIZ 1 HAFTADA YÜZDE 600 DEĞER KAZANDI

Bugün en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 60 ile Chiliz'de yaşandı. Chiliz son 1 haftada yüzde 600 yükseldi. Ancak TSİ 14.30 itibarıyla son 1 saatte de yüzde 10 kayıp yaşandı. Bugün ve yarın söz konusu düzeltmenin devam edip etmeceği takip edilecek.

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