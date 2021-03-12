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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 16:29
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    • 12.03.2021 16:38
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    SON DAKİKA: Başkan ekonomi reformlarını açıkladı! 'e düzenleme geliyor

    Son dakika haberi: Başkan Ekonomi Reformları Toplantısı'nda madde madde reformları tanıttı. Başkan Erdoğan açıkladığı reformlar içinde en dikkat çeken de kamuoyunun diye bildiği kripto parada (dijital para) yapılacak düzenleme. Erdoğan bu konuyla ilgili "Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bitcoin'e düzenleme geliyor

    Başkan , 'da 'nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında ekonomide yapılacak reformları madde madde açıkladı. Erdoğan'ın mesajlarının arasında olarak bilinen kripto parayla ilgili de önemli detayları anlattı.

    Erdoğan şunları söyledi:

    "TEKNOLOJİK VE HUKUKİ ALTYAPI OLUŞTURACAK ADIMLARI ATIYORUZ"
    "Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz."

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