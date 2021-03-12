Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında ekonomide yapılacak reformları madde madde açıkladı. Erdoğan'ın mesajlarının arasında Bitcoin olarak bilinen kripto parayla ilgili de önemli detayları anlattı.

Erdoğan şunları söyledi:

"TEKNOLOJİK VE HUKUKİ ALTYAPI OLUŞTURACAK ADIMLARI ATIYORUZ"

"Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz."