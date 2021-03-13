13 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı parası ne zaman yatar?

13 Mart evde bakım maaşı yatan iller merak konusu oldu. Evde bakım parasını her ay binlerce kişi alabiliyor. Ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar 13 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor ve maaşların henüz yatıp yatmadığını araştırıyor. Mart ayı için maaşların yatıp yatmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
13 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.