Paribu çöktü mü? Paribu Chiliz almak isteyenler dikkat! Paribu neden girilemiyor?

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Paribu'nun çöküp çökmediğine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

PARİBU NEDİR?

Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.