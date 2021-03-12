Paribu çöktü mü? Paribu Chiliz almak isteyenler dikkat! Paribu neden girilemiyor?

Paribu çöktü mü? Paribu neden girilemiyor uygulamasına yanıt aranıyor. Paribu uygulamasının kullanan kişiler sosyal medyada sisteme erişimde sıkıntılar olduğunu belirtiliyor. Kripto paralar için kullanılan Paribu çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor.
PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?
Paribu'nun çöküp çökmediğine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
PARİBU NEDİR?
Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.
Kullanıcılar, Paribu üzerinde hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde 7 gün 24 saat kripto para işlemleri yapabiliyor, Türk Lirası çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.
12 milyon TL ödenmiş sermayesi, 120 bini aktif toplam 600 bin kullanıcısıyla Türkiye'nin lider kripto para borsası konumunda olan Paribu, günlük ortalama 6.500 web sitesi tekil ziyaretçisi ve ayda yaklaşık 8.000 destek talebi ve 800 çağrıya ortalama 7.3 dakikada çözüm sunuyor olması bakımından son derece popülerdir.