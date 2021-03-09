9 Mart altın piyasasında son durum! Tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel durum...

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.785,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 419,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|417,70
|417,90
|419,40
|419,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.753,00
|2.774,00
|2.764,00
|2.785,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|381,00
|385,00
|382,50
|386,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.690,00
|2.710,00
|2.701,00
|2.721,00
|Yarım Ziynet
|1.345,00
|1.355,00
|1.350,00
|1.360,00
|Çeyrek Ziynet
|673,00
|678,00
|675,00
|680,00