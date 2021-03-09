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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 18:51
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    • 09.03.2021 18:51
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    9 Mart altın piyasasında son durum! Tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel durum...

    İstanbul 'da ın gramı günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı. Peki, altın piyasasında son durum ne? Tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm detaylar...

    Altın ne kadar? İşte güncel durum...

    İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı.



    Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.785,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 419,60 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,70 417,90 419,40 419,60
    Cumhuriyet Ata Lira 2.753,00 2.774,00 2.764,00 2.785,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,00 385,00 382,50 386,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.690,00 2.710,00 2.701,00 2.721,00
    Yarım Ziynet 1.345,00 1.355,00 1.350,00 1.360,00
    Çeyrek Ziynet 673,00 678,00 675,00 680,00

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    Haberler Ekonomi 9 Mart altın piyasasında son durum! Tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel durum...
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