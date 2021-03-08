Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.03.2021 13:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 13:16
    ABONE OL

    Son dakika: Yönetim Kurulu Başkanı : Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık

    Son dakika haberi... () Yönetim Kurulu Başkanı , "Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY, hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi. Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörün havacılık sektörü olduğu söyleyen Aycı, "2020 yılını üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı  yüzde 55'e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık." açıklamasında bulundu.

    THY'den büyük başarı! Pozitif yönde ayrıştı

    Genel Müdürlük binasında basın toplantısı yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı salgın döneminde sivil havacılık konusunda açıklamalarda bulundu.

    Aycı, "2020'nin son çeyreğinde 3. Çeyrek performansını da geçerek son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet karı elde etmeyi başararak seneyi kapattık" dedi.



    Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörün havacılık sektörü olduğu söyleyen Aycı, "2020 yılını üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı yüzde 55'e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi.

    Sene başı planlanan yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık tasarruf yapıldığını söyleyen Aycı, "Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ