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    • Ekonomi
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    • 09.03.2021 09:27
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    9 Mart 2021: Fındık fiyatları ne kadar oldu? 9 Mart il il fındık fiyatları listesi! , , , ...

    'nin kuzeyinde binlerce kişinin gelir ve geçimini sağlayan fındık ile ilgili araştırmalar sürüyor. Haftanın ikinci gününde hakkında araştırmalara başlandı. ? ? ? İşte , , , , , , , , , , , ve güncel fındık fiyatları...

    takvim.com.tr
    9 Mart 2021: Fındık fiyatları ne kadar oldu?

    Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor.

    Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Özellikle de mart ayına doğru giderken nasıl bir seyir izlendiği merak konusu oldu. Peki, güncel fındık fiyatları kaç lira? İşte 9 Mart Salı 2021 Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba, Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

    ORDU'DA SERBEST PİYASADA FINDIĞIN KİLOGRAMI 22,5 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22,5 liradan işlem gördüğünü söyledi. Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının geçen haftaya oranla değişmediğini belirtti.

    Randımanı 50'nin üzerinde olan fındığın 23 lira ve üzeri fiyattan alıcı bulduğunu ifade eden Soydan, fiyat artışına yönelik beklentilerinin sürdüğünü kaydetti.

    Soydan, şubat ayındaki düşük hava sıcaklıklarının fındığı etkileyip etkilemediğine yönelik araştırılmaların sürdüğünü belirterek, yapılacak tespitin kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

        9 MART SALI GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

        TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL
        AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL
        ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL
        DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL



        FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL
        GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL
        KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL



        ORDU FINDIK FİYATLARI: 22,5 TL
        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL
        SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL
        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL
            Haberler Ekonomi 9 Mart 2021: Fındık fiyatları ne kadar oldu? 9 Mart il il fındık fiyatları listesi! Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak...
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