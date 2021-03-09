Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor.
Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Özellikle de mart ayına doğru giderken nasıl bir seyir izlendiği merak konusu oldu. Peki, güncel fındık fiyatları kaç lira? İşte 9 Mart Salı 2021 Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba, Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...
ORDU'DA SERBEST PİYASADA FINDIĞIN KİLOGRAMI 22,5 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22,5 liradan işlem gördüğünü söyledi. Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının geçen haftaya oranla değişmediğini belirtti.
Randımanı 50'nin üzerinde olan fındığın 23 lira ve üzeri fiyattan alıcı bulduğunu ifade eden Soydan, fiyat artışına yönelik beklentilerinin sürdüğünü kaydetti.
Soydan, şubat ayındaki düşük hava sıcaklıklarının fındığı etkileyip etkilemediğine yönelik araştırılmaların sürdüğünü belirterek, yapılacak tespitin kamuoyuna açıklanacağını aktardı.