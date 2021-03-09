* 1.068 TL PRİMLE EMEKLİLİK: Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Bu yıl ayda bin 68 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor.