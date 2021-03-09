Sabahın ilk saatlerinden itibaren evde bakım maaşlarının ne zaman ödeneceği merakla araştırılan konulardan birisi oldu. Her ay belirli tarihler arasında il il yapılan evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla veriliyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 9 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.