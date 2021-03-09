DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek şekilde seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde (8 Mart Pazartesi) dolar karşısında yüzde 2 kayıp yaşadı.

Türkiye'nin risk primi 341 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde oldu. Risk priminde gelinen bu seviye 2021 senesinin en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti.

Kurda piyasalardaki gelişmeler dolayısıyla yükseliş yaşanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu bir kez daha yineledi. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların devam edeceğini söyleyen Ağbal ortaya konan stratejinin de geçici bir strateji olmadığını belirtti. Fiyat istikrarının ön koşul olduğunu vurgulayan Ağbal kalıcı fiyat istikrarının Türk Lirası'nı hak ettiği değere kavuşturacağını söyledi.