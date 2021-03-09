Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın ikinci günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,68 TL'den işleme alınıyor. Kur hafta içerisinde yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 7,50 lira barajını aşmayı başarmıştı. Dolar kurunun 7,68 TL olduğu haftanın ikinci günüde euro kuru ise 9,11 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,63 TL'den işleme alınıyor.
9 MART 2021 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI!
DOLAR KAÇ TL?
Dolar alış: 7,68
Dolar satış: 7,70
EURO KAÇ TL?
Euro alış: 9,11
Euro Satış: 9,14