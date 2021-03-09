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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 09:17
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    • 09.03.2021 09:17
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    ve ne kadar oldu? CANLI döviz kurları! Dolarda yükseliş neden durmuyor?

    Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 9 Mart sabahı 7,50 TL seviyesinin üzerindeki konumunu güçlendirdi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,66 lira, nun satış fiyatı ise 9,10 lira olmuştu. Kurda piyasalardaki gelişmeler dolayısıyla yükseliş yaşanırken Başkanı bankanın blog sayfasında yayınlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu bir kez daha yineledi. Peki, , euro ve kaç TL? İşte ...

    takvim.com.tr
    Dolar ve euro ne kadar oldu? 9 Mart CANLI döviz kurları!

    Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın ikinci günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,68 TL'den işleme alınıyor. Kur hafta içerisinde yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 7,50 lira barajını aşmayı başarmıştı. Dolar kurunun 7,68 TL olduğu haftanın ikinci günüde euro kuru ise 9,11 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,63 TL'den işleme alınıyor.

    9 MART 2021 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI!

    DOLAR KAÇ TL?

    Dolar alış: 7,68

    Dolar satış: 7,70

    EURO KAÇ TL?

    Euro alış: 9,11

    Euro Satış: 9,14

        POUND (STERLİN) KAÇ TL?

        Pound alış: 10,62

        Pound satış: 10,65

        DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

        Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek şekilde seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde (8 Mart Pazartesi) dolar karşısında yüzde 2 kayıp yaşadı.

        Türkiye'nin risk primi 341 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde oldu. Risk priminde gelinen bu seviye 2021 senesinin en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti.

        Kurda piyasalardaki gelişmeler dolayısıyla yükseliş yaşanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu bir kez daha yineledi. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların devam edeceğini söyleyen Ağbal ortaya konan stratejinin de geçici bir strateji olmadığını belirtti. Fiyat istikrarının ön koşul olduğunu vurgulayan Ağbal kalıcı fiyat istikrarının Türk Lirası'nı hak ettiği değere kavuşturacağını söyledi.
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