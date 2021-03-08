Borsa İstanbul ilk yarıda yatay seyretti

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,37 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi.