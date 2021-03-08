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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 13:37
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    • 08.03.2021 13:37
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    ilk yarıda yatay seyretti | 8 Mart 2021 BIST100 endeksi son durum

    Haftanın ilk işlem gününde yatay seyretti. endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 1.542,09 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile , en çok gerileyen ise oldu. Öte yandan nt petrolün varil fiyatı, 71 dolar seviyelerini gördü. Peki, Borsa İstanbul ilk yarıda düştü mü, yükseldi mi? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 1.542,09 puana çıktı.

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,11 puan artışla 1.542,09 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,37 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

    Analistler, Suudi Arabistan'da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi.

    Brent petrolün varil fiyatı, 71 dolar seviyelerini gördü.

    Öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda yatay seyretti | 8 Mart 2021 BIST100 endeksi son durum
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