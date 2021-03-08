ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy, ABD tahvil faizlerindeki tırmanışın ardından 10 milyon dolarlık Bitcoin daha aldı. Microstrategy CEO'su Michael Saylor, ortalama 48,888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını açıkladı.

Analistlerin hesaplamalarına göre, şirketin toplam Bitcoin varlıkları, bugünkü fiyatlara göre 4.59 milyar dolar değerine denk gelecek biçimde 91,064 Bitcoin'e ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı 24,119 dolar, toplam maliyeti de 2.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.