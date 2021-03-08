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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 09:14
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    • 08.03.2021 09:15
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    ve kuru ne kadar oldu? ? !

    Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle altın fiyatlarını da etkilemesi sebebiyle gözler kuruna çevrildi. Dolar kuru haftanın ilk gününde 7,50 TL seviyesinin üzerindeki konumunu güçlendirdi. ise 9 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, ? ? !

    Dolar neden yükseliyor? 8 Mart CANLI döviz kurları!

    Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın ilk günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Bigpara'dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,53 TL'den işleme alınıyor. Kur hafta içerisinde yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 7,50 lira barajını aşmayı başarmıştı.

    Dolar kurunun 7,53 TL olduğu haftanın ilk günüde euro kuru ise 9,01 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,44 TL'den işleme alınıyor.

    SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 8 MART 2021 PAZARTESİ

    Son rakamlara göre kurlardaki güncel veriler şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,43 TL
    Amerikan Doları 7,54 TL
    Euro 8,98 TL
    İsviçre Frangı 8,09 TL
        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 8 Mart 2021 CANLI döviz kurları!
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