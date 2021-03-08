Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın ilk günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Bigpara'dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,53 TL'den işleme alınıyor. Kur hafta içerisinde yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 7,50 lira barajını aşmayı başarmıştı.
Dolar kurunun 7,53 TL olduğu haftanın ilk günüde euro kuru ise 9,01 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,44 TL'den işleme alınıyor.
SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 8 MART 2021 PAZARTESİ
Son rakamlara göre kurlardaki güncel veriler şöyle:
İngiliz Sterlini 10,43 TL
Amerikan Doları 7,54 TL
Euro 8,98 TL
İsviçre Frangı 8,09 TL